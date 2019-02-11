﻿ Поддержи своих: деньги для зарубежных латышей распределили между министерствами, Mixnews.lv

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Рассматривая вопрос о рамках бюджета 2019 года, правительство концептуально поддержало выделение 2,13 млн евро на политику поддержки диаспоры, пишет газета Diena. В этом году будет продолжен начатый в прошлом году проект координаторов реэмиграции, удвоится число специалистов в самоуправлениях.

Наибольшая часть выделенного финансирования - почти 1,2 млн евро - будет направлена Министерству образования и науки для так называемых маленьких латышских школ. Министерство культуры может рассчитывать на 471 421 евро для выполнения мер поддержки диаспоры, 34 тысяч евро выделено на обучение латышскому языку реэмигрантов и членов их семей, 38 тысяч - Нацсовету по электронным СМИ на разработку общественного заказа, 43,3 тысяч евро - МИДу на создание двух штатных мест.

Поскольку бюджет 2019 года является техническим, координирующий политику диаспоры МИД хочет, чтобы в следующем году необходимое для поддержки диаспоры финансирование было включено в базовые расходы бюджета, что гарантировало бы деньги для этих целей.

Фото: Mixnews/Maris Morkans