﻿ Депутат: если бы не отставка мэра, оппозиция не села бы за один стол, Mixnews.lv

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Депутаты оппозиции готовы сотрудничать только в том случае, если они работают против партии "Согласие", поэтому вопрос об отставке мэра Риги Нила Ушакова объединил их. Такое мнение на внеочередном заседании Рижской думы, состоявшемся 11 февраля, высказал депутат столичного самоуправления Алексей Росликов.

По словам политика, партии оппозиции просто хотят "захватить власть" в столице нечестными способами.

"Я рад, что хоть что-то может вас объединить, например, как цель свергнуть Ушакова, потому что в противном случае вы бы вообще не были способны сидеть за одним столом. На данный момент мотивация только одна - захватить власть. Путем демократии вы это сделать не сможете. Вот депутат Вилнис ходит на разные передачи и жалуется, что Ушаков до сих пор не ввел советы. А в 2009 году именно партия "Единство" предложила их отменить, заявив, что они являются кормушками для партий. Кирсис, Вилнис, ну, как так можно? Вы сами предложили их отменить, а теперь упрекаете Ушакова, что он их не ввел. Вам стоило бы определиться, где вы находитесь - там или здесь", - отметил депутат.

Напомним, 10 февраля состоялось внеочередное заседание Рижской думы по вопросу об отстранении от должности мэра Риги Нила Ушакова. Ушаков сохранил свою должность.

По итогам голосования, за отставку мэра проголосовал 21 депутат, против - 33.

Во время заседания Ушаков выступил с речью, в которой поблагодарил и своих коллег, и однопартийцев и рижан.

Фото: facebook.com/aleksej.roslikov