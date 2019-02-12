﻿ Депутат: если бы не отставка мэра, оппозиция не села бы за один стол, Mixnews.lv

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Депутат: если бы не отставка мэра, оппозиция не села бы за один стол (7)

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Политика | 12 февраля 2019 года, 12:11

Депутаты оппозиции готовы сотрудничать только в том случае, если они работают против партии "Согласие", поэтому вопрос об отставке мэра Риги Нила Ушакова объединил их. Такое мнение на внеочередном заседании Рижской думы, состоявшемся 11 февраля, высказал депутат столичного самоуправления Алексей Росликов.

По словам политика, партии оппозиции просто хотят "захватить власть" в столице нечестными способами.

"Я рад, что хоть что-то может вас объединить, например, как цель свергнуть Ушакова, потому что в противном случае вы бы вообще не были способны сидеть за одним столом. На данный момент мотивация только одна - захватить власть. Путем демократии вы это сделать не сможете. Вот депутат Вилнис ходит на разные передачи и жалуется, что Ушаков до сих пор не ввел советы. А в 2009 году именно партия "Единство" предложила их отменить, заявив, что они являются кормушками для партий. Кирсис, Вилнис, ну, как так можно? Вы сами предложили их отменить, а теперь упрекаете Ушакова, что он их не ввел. Вам стоило бы определиться, где вы находитесь - там или здесь", - отметил депутат.

Напомним, 10 февраля состоялось внеочередное заседание Рижской думы по вопросу об отстранении от должности мэра Риги Нила Ушакова. Ушаков сохранил свою должность.

По итогам голосования, за отставку мэра проголосовал 21 депутат, против - 33.

Во время заседания Ушаков выступил с речью, в которой поблагодарил и своих коллег, и однопартийцев и рижан.

Фото: facebook.com/aleksej.roslikov

Комментарии 7
Беспредельщики 1 день назад
Кирсис давно уже метит в кресло мэра, бегает, как о6ос.анный по всем кабинетам в РД и по другим ведомствам и агитирует выступить против Ушакова.
Компроматов против мэра КНАБ-овцы не нашли, значит будут фальсификацией и враньём заниматься? Беспредел продолжается, беспредельщики, как бандиты в 90-е, ведут себя.
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Следующий ваш шаг1 день назад
по всей видимости ,будет изменение в законодательстве,позволяющее добиться главной цели правящих - убрать Ушакова и Согласие соответственно ,и все это во имя *счастья и благополучия* латышского народа. Любое такое изменение в законах будет принято единогласно, без сомнения патриотсы опять станут плечо к плечу ,как и положено в минуту опасности *демократии*.
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Патриот 1 день назад
С вами уродами скоро ни кто на одном поле сра...ть не сядет! Чмошники нацистские!
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