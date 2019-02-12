﻿ Пабрикс и Петравича оправдались за ранний отпуск, Mixnews.lv

Пабрикс и Петравича оправдались за ранний отпуск (15)

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Политика | 12 февраля 2019 года, 12:05

Министр обороны Артис Пабрикс ("Для развития/За!") и министр благосостояния Рамона Петравича ("KPV LV") берут неоплачиваемые отпуска вскоре после утверждения правительства, так как процесс его формирования затянулся, пишет Diena.lv.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш, комментируя действия министров, пояснил, что процесс формирования правительства был очень долгим, и у министров могли быть дела, запланированные на это время уже раньше. Работа правительства из-за их отпусков не остановится, подчеркнул он.

Сопредседатель KPV LV Артус Кайминьш заявил, что в случае Петравичи несколько дней отсутствия было бы неправильно называть отпуском. Нужно учесть, что формирование правительства длилось почти 110 дней, добавил он.

Пабрикс берет неоплачиваемый отпуск с 18 по 24 февраля, а Петравича - с 12 по 15 февраля.

Фото: Flickr/Saeima

Комментарии 15
Патриот 1 день назад
Ещё работать не начали а уже так устали! На лопату в Латгалию, там свежий воздух, природа и комары жирные экологически чистые!
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Саня1 день назад
президент поехал в отпуск даже когда правительство не было сформировано,да у нас все такие политики, всё для себя, на народ им плевать, нечего не сделали, а уже переработались
в прибалтике Латвия самая нищая, как и в ЕС
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Патриот1 день назад
На хутор к своим братьям свиньям! Там твоё место, дигенерат не доделанный!
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