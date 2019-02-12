﻿ Пабрикс и Петравича оправдались за ранний отпуск, Mixnews.lv

Политика |

Министр обороны Артис Пабрикс ("Для развития/За!") и министр благосостояния Рамона Петравича ("KPV LV") берут неоплачиваемые отпуска вскоре после утверждения правительства, так как процесс его формирования затянулся, пишет Diena.lv.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш, комментируя действия министров, пояснил, что процесс формирования правительства был очень долгим, и у министров могли быть дела, запланированные на это время уже раньше. Работа правительства из-за их отпусков не остановится, подчеркнул он.

Сопредседатель KPV LV Артус Кайминьш заявил, что в случае Петравичи несколько дней отсутствия было бы неправильно называть отпуском. Нужно учесть, что формирование правительства длилось почти 110 дней, добавил он.

Пабрикс берет неоплачиваемый отпуск с 18 по 24 февраля, а Петравича - с 12 по 15 февраля.

Фото: Flickr/Saeima