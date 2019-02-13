﻿ Экономят бюджет: депутаты стали реже использовать компенсации, Mixnews.lv

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Сократилось число тех депутатов Сейма, которые требуют ежемесячные компенсации расходов на транспорт и аренду жилья, сообщает Латвийское телевидение. Об этом пишет KasJauns.

В Сейме уже в течение многих лет работает система компенсаций. Ежемесячные компенсации депутаты могут использовать на топливо или аренду жилья, но для этого нужно предъявить документы, подтверждающие соответствующие платежи.

Как отмечают журналисты, величина компенсации привязана к средней зарплате по стране. Те, кто живет в расстоянии 280 километров от Риги, могут получить компенсацию в размере 859 евро. Между тем, лиепайчане могут получить 773 евро, а 129 евро могут получить те депутаты, которые живут в радиусе 19 километров от Риге или в столице.

Во время правления предыдущих созывов Сейма депутаты пользовались компенсациями очень активно. Например, восемь лет назад, в ноябре, в начале работы нового парламента компенсации попросили 82 из 100 депутатов 10-го Сейма, а в декабре - 80 из 100. Во время правления Сейма 11-го созыва компенсации попросили 63 депутата в ноябре и 67 депутатов в декабре. Также в первый месяц своей работы компенсации попросили 60 депутатов Сейма 12-го созыва, в декабре их число увеличилось до 73.

Между тем 13-й Сейм установил рекорд - в ноябре компенсации попросил только 41 депутат. В декабре компенсации попросили 50 депутатов.

Самые большие компенсации расходов на транспорт и аренду жилья получили депутаты "Согласия" Владимир Никонов (807 евро), Янис Тутинс (805 евро), Янис Кришанс (750 евро), а также депутат Союза "зеленых" и крестьян Янис Вуцанс (739 евро) и депутат "Нового Единства" Алдис Адамовичс (730 евро).

Как сообщают журналисты, многие депутаты признают, что стоит отказаться от выплаты компенсаций тем депутатам, которые проживают в Риге или в радиусе 30 или 50 километров от столицы.

Фото: flickr.com/saeima