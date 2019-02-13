﻿ Гобземс : может, не нужно убивать финансовый сектор страны?, Mixnews.lv

Политика |

Для того, чтобы из Латвии не уезжали люди и государство решило свои экономические проблемы, нужно отказаться от слишком высоких налогов на рабочую силу, способствовать развитию и деятельности местных предпринимателей и защищать финансовую отрасль страны. Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook выразил исключенный из партии KPV LV Алдис Гобземс.

"Все же достаточно просто. Хотим, чтобы люди не уезжали - нужно уменьшить налог на рабочую силу. Хотим, чтобы дети рождались у нас - акцент делаем на поддержку детям. Хотим конкурентоспособности - опять уменьшим налог на рабочую силу и конечные цены на электричество. Хотим, чтобы мы заключали брак с местными, а не с иностранцами - опять увеличиваем детское пособие", - написал он.

По словам политика, в Латвии правительство делает то, что напрямую вредит государству и его экономике. Он также указал, что должно быть приоритетами правящей коалиции.

"А что делаем мы? Налоги на рабочую силу для маленьких зарплат до сих пор запланировано сделать самыми высокими в Европе. Конечная цена электроэнергии по-прежнему, по планам, будет самой высокой в регионе. Также, согласно планам, детские пособия все еще будут маленькими. У нас нет денег? Ну, может, тогда нужно защищать предпринимателей своей страны, давать им льготы, стоять и падать за них? Может, не нужно уничтожать, например, свою финансовую отрасль, а стоит ее защищать? Потому что как-то странно, что когда уничтожаешь финансовый бизнес своего государства, это хорошо, поскольку бизнес своей страны в принципе плохой. Когда его по дешевке покупают иностранцы, тогда это хорошо и правильно. Хорошо и правильно брать в долг и выращивать госдолг в то время, когда бизнес своей страны делаешь неконкурентоспособным из-за налоговой нагрузки. Мне кажется, что приоритетами правительства должны быть национальные интересы. Правители других стран смеются над нами и громко восхваляют то, что мы все им продаем по дешевке и высылаем им людей в виде более дешевой рабочей силы", - написал Гобземс.

Напомним, 4 февраля правление KPV LV постановило исключить из рядов партии Алдиса Гобземса, бывшего кандидата в премьер-министры от этой партии.

Вопрос инициировал основатель KPV LV Артус Кайминьш. Согласно уставу KPV LV, решение об исключении вступает в силу через месяц после принятия, и оно может быть оспорено в правлении партии.