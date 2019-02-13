﻿ НКП может поддержать кандидатуру Левитса на выборах президента, Mixnews.lv

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НКП может поддержать кандидатуру Левитса на выборах президента (12)

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Политика | 13 февраля 2019 года, 22:14

Новая консервативная партия (НКП) поддержала бы кандидатуру судью ЕС Эгила Левитса на выборах президента Латвии. Об этом в эфире Латвийского телевидения заявила председатель фракции НКП в Сейме Юта Стрике.

Она признала, что партия приняла решение поддержать Левитса. По словам Стрике, у политической силы нет основания выдвигать своего кандидата. Кандидатуру Левитса поддерживает и Национальное объединение Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK).

Сам Левитс указал журналистам, что его решение о возможном участии в выборах будет зависеть от решения коалиции.

"Мне надо обдумать это, у меня есть полномочия в Евросоюзе и они значимые. Конечно, решение коалиции является очень важным", - заявил Левитс.

Как сообщалось ранее, зампредседателя фракции нацблока в Сейме Янис Домбрава заявил, что если будет получено согласие Левитса, VL-TB/LNNK, скорее всего, рассмотрит его выдвижение на пост президента.

Выборы президента Латвии пройдут весной.

Комментарии 12
Патриот2 часа назад
Очередного презирватива на пост продвигают. Чем тупее тем выгоднее всему преступному правительству и сейму! Первый раз вижу рожу этого чучела. Очередной Латвийский будущий президент чмошник!
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Алекс2 часа назад
Целые институты в США работают на то,как подчинить себе страны и обыдлячить народы,чтобы на этом заработать ,но на Латвию не работает даже отдела,потому что уже просто внаглую ставят своего премьера-масона и внаглую протаскивают в Сейм свой филиал-филиал неоконсерваторов-демократов,не скрывющих своей сионисткой и русофобской направленности.Даже председатель и то Фелдман.Это чтоб никто не догадался...
Похоже,что они уже считают .что в Латвии уже вообще не осталось умных людей или так уверены в своих силах и деньгах,что им глубоко плевать на латышей и русских...
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Саня Лось2 часа назад
Ты сам хоть знаешь кто это такой???или завтра будешь орать что ты его не знаешь?)))плохо работаешь тролль !!!
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