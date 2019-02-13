﻿ НКП может поддержать кандидатуру Левитса на выборах президента, Mixnews.lv

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Новая консервативная партия (НКП) поддержала бы кандидатуру судью ЕС Эгила Левитса на выборах президента Латвии. Об этом в эфире Латвийского телевидения заявила председатель фракции НКП в Сейме Юта Стрике.

Она признала, что партия приняла решение поддержать Левитса. По словам Стрике, у политической силы нет основания выдвигать своего кандидата. Кандидатуру Левитса поддерживает и Национальное объединение Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK).

Сам Левитс указал журналистам, что его решение о возможном участии в выборах будет зависеть от решения коалиции.

"Мне надо обдумать это, у меня есть полномочия в Евросоюзе и они значимые. Конечно, решение коалиции является очень важным", - заявил Левитс.

Как сообщалось ранее, зампредседателя фракции нацблока в Сейме Янис Домбрава заявил, что если будет получено согласие Левитса, VL-TB/LNNK, скорее всего, рассмотрит его выдвижение на пост президента.

Выборы президента Латвии пройдут весной.