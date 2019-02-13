﻿ НКП может поддержать кандидатуру Левитса на выборах президента, Mixnews.lv

НКП может поддержать кандидатуру Левитса на выборах президента (12)
Новая консервативная партия (НКП) поддержала бы кандидатуру судью ЕС Эгила Левитса на выборах президента Латвии. Об этом в эфире Латвийского телевидения заявила председатель фракции НКП в Сейме Юта Стрике.
Она признала, что партия приняла решение поддержать Левитса. По словам Стрике, у политической силы нет основания выдвигать своего кандидата. Кандидатуру Левитса поддерживает и Национальное объединение Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK).
Сам Левитс указал журналистам, что его решение о возможном участии в выборах будет зависеть от решения коалиции.
"Мне надо обдумать это, у меня есть полномочия в Евросоюзе и они значимые. Конечно, решение коалиции является очень важным", - заявил Левитс.
Как сообщалось ранее, зампредседателя фракции нацблока в Сейме Янис Домбрава заявил, что если будет получено согласие Левитса, VL-TB/LNNK, скорее всего, рассмотрит его выдвижение на пост президента.
Выборы президента Латвии пройдут весной.
Похоже,что они уже считают .что в Латвии уже вообще не осталось умных людей или так уверены в своих силах и деньгах,что им глубоко плевать на латышей и русских...