﻿ Долой террор СГД! Мужчина установил у Кабмина палатку и объявил голодовку, Mixnews.lv

Политика |

В среду, 13 февраля, недовольный действиями правительства латвиец Айнар Кадишс начал голодовку напротив здания Кабинета министров.

Мужчина установил в сквере напротив здания правительства палатку и разместил различные плакаты, а также флаг Латвии.

В своем заявлении Айнар призывает присоединиться к нему "всех, кого тревожит все большая оторванность власти в Латвии от народа, расслоение общества, вымирание страны, пиратские действия иностранных банков, пропаганда извращений, бесчестная система выборов, геноцид со стороны Службы госдоходов, а также медленная и зачастую непрофессиональная работа судов".

Айнар также ссылается на пережитый им "террор со стороны СГД" и считает, что аналогичному террору подверглись и тысячи других латвийцев.

О том, сколько он планирует голодать, Айнар не сообщает, называя процесс бессрочной голодовкой.

Между тем, пользователи соцсетей сообщили, что вечером 13 февраля на место протеста явились сотрудники Рижской муниципальной полиции и попросили мужчину убрать палатку, так как, согласно правила, ночевать в ней в черте города запрещено.

Утром 14 февраля Айнар по-прежнему протестует, убедился корреспондент Mixnews, однако теперь уже без палатки.

Отметим, это не первый раз, когда напротив здания Кабинета министров появляются палатки с протестующими. 30 ноября 2009 года в знак протеста против действий правительства палатку в этом же месте разместил активист Гинтс Гайкенс. Позднее к нему присоединились и другие протестующие, разбив у здания правительства целый "палаточный городок". Акция продлилась до середины лета 2010 года.