﻿ Депутат может лишиться должности из-за незнания латышского, Mixnews.lv

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Депутат Даугавпилсской кравевой думы от партии "Согласие" Валерий Храпан может лишиться должности из-за недостаточных знаний государственного языка. Об этом сообщили в Центре госязыка (ЦГЯ).

Реагируя на полученное заявление, ЦГЯ еще летом прошлого года констатировал, что Храпан не использует госязык на определенном нормативными актами уровне, то есть — его знания не соответствуют первой ступени высшего уровня. Тогда ЦГЯ призвал Храпана в течение шести месяцев улучшить свои знания латышского.

По истечении этого срока ЦГЯ провел повторую проверку и снова констатировал, что Храпан не использует госязык на должном уровне. В связи с этим через месяц после привлечения политика к административной ответственности ЦГЯ может обратиться в суд с просьбой анулировать депутатский мандаит Храпана.

Ранее ЦГЯ обратился в суд с соответствующим заявлением против бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса — эго знания латышского также были признаны недостаточными. Эйгимс подал в ведомство встречную жалобу.

Фото: facebook.com/valerijs.hrapans