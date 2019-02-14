﻿ Депутат может лишиться должности из-за незнания латышского, Mixnews.lv

Депутат может лишиться должности из-за незнания латышского (15)

фото

Политика | 14 февраля 2019 года, 09:24

Депутат Даугавпилсской кравевой думы от партии "Согласие" Валерий Храпан может лишиться должности из-за недостаточных знаний государственного языка. Об этом сообщили в Центре госязыка (ЦГЯ).

Реагируя на полученное заявление, ЦГЯ еще летом прошлого года констатировал, что Храпан не использует госязык на определенном нормативными актами уровне, то есть — его знания не соответствуют первой ступени высшего уровня. Тогда ЦГЯ призвал Храпана в течение шести месяцев улучшить свои знания латышского.

По истечении этого срока ЦГЯ провел повторую проверку и снова констатировал, что Храпан не использует госязык на должном уровне. В связи с этим через месяц после привлечения политика к административной ответственности ЦГЯ может обратиться в суд с просьбой анулировать депутатский мандаит Храпана.

Ранее ЦГЯ обратился в суд с соответствующим заявлением против бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса — эго знания латышского также были признаны недостаточными. Эйгимс подал в ведомство встречную жалобу.

Фото: facebook.com/valerijs.hrapans

Комментарии 15
Интересно1 час назад
А что скажет языковая инквизиция на незнание языка у понаехавших гостарбайтеров из Укропии?
Их будете штрафовать или закроете глаза и уши?
1
Ответить
«ДИБИЛЫ»1 час назад
Ну с вашими мыслями про то, что человек должен знать только «великий и могучий Латышсикй язык» мы уже давно знакомы, вы сами развиваться не хотите, и другим мешаете, а если кто-то плохо язык знает, так вы его извините за выражение с говном смешиваете, вам самим не стыдно?? Знаете от силы один язык, и ноете по этому поводу, что все вокруг умнее вас, в мире никто на латышском не говорит, ну только кроме тех кто уехал от сюда в Англию или Ирландию на заработки
1
Ответить
«Дибилы»1 час назад
Мы сейчас не про депутатов, а про ваших друзей, которые забирают у вас же рабочие места, а вы и рады, сидите на жопе ровно и ноете что вас Русские ожидают
1
Ответить