﻿ Аболтиня: мне никогда не будет безразлично, что происходит в Латвии, Mixnews.lv

Политика |

Посол Латвии в Италии, Сан-Марино и на Мальте, бывший спикер Сейма Солвита Аболтиня не намерена возвращаться в большую политику, при этом она с интересом следит за тем, что происходит в Латвии. Об этом Аболтиня рассказала в интервью изданию Pērle, пишет Nra.lv.

Отвечая на вопрос, не скучает ли она по "адреналину и учащенному пульсу большой политики", Аболтиня ответила отрицательно, заметив, что об этом ее спрашивают многие.

Она также добавила, что не впервые меняет свою жизнь и предпочитает смотреть вперед. Если дверь закрылась, значит, закрылась, сказал экс-спикер Сейма.

По этой же причине Аболтиня отказалась говорить о политической ситуации в Латвии.

"При этом мне никогда не будет все равно, что происходит в Латвии и в латвийской политике. Потому что все, что происходит в политике, влияет на то, как живет каждый из нас — даже если мы не хотим это признавать", - заключила Аболтиня.

В декабре 2017 года Аболтиня сложила мандат депутата Сейма, в феврале 2018 года она начала работу на должности директора европейского департамента Министерства иностранных дел в дипломатическом ранге советника. В июле она стала послом Латвии в Италии. В январе 2019 года Аболтиня также стала послом Латвии в Сан-Марино и на Мальте.

Фото: Flickr/Saeima