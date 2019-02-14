﻿ Аболтиня: мне никогда не будет безразлично, что происходит в Латвии, Mixnews.lv

Аболтиня: мне никогда не будет безразлично, что происходит в Латвии (13)

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Политика | 14 февраля 2019 года, 10:02

Посол Латвии в Италии, Сан-Марино и на Мальте, бывший спикер Сейма Солвита Аболтиня не намерена возвращаться в большую политику, при этом она с интересом следит за тем, что происходит в Латвии. Об этом Аболтиня рассказала в интервью изданию Pērle, пишет Nra.lv.

Отвечая на вопрос, не скучает ли она по "адреналину и учащенному пульсу большой политики", Аболтиня ответила отрицательно, заметив, что об этом ее спрашивают многие.

Она также добавила, что не впервые меняет свою жизнь и предпочитает смотреть вперед. Если дверь закрылась, значит, закрылась, сказал экс-спикер Сейма.

По этой же причине Аболтиня отказалась говорить о политической ситуации в Латвии.

"При этом мне никогда не будет все равно, что происходит в Латвии и в латвийской политике. Потому что все, что происходит в политике, влияет на то, как живет каждый из нас — даже если мы не хотим это признавать", - заключила Аболтиня.

В декабре 2017 года Аболтиня сложила мандат депутата Сейма, в феврале 2018 года она начала работу на должности директора европейского департамента Министерства иностранных дел в дипломатическом ранге советника. В июле она стала послом Латвии в Италии. В январе 2019 года Аболтиня также стала послом Латвии в Сан-Марино и на Мальте.

Фото: Flickr/Saeima

Комментарии 13
ОБХСС1 час назад
Ну ещё бы!Поди ж ты как созданная не без участия каштанки банда воров в законе,во-первых обеспечила приемственность передачи "схем",именуемых в их кругах "гостайной",от одних фигурантов к другим типа "новым-старым",а во вторых всем этим "отцам" и в данном случае "матерям"-основателям этой шайкии поди регулярно засыпается доля из общака.
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Сиди там и не лезь к нам!1 час назад
Ой! Мадам "её в дверь, а она в окно". Как хорошо-то без тебя, хоть сплетен и интриг поменьше. Сделай одолжение, исчезни, нас до сих пор от тебя трясёт.
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Саня1 час назад
народ её за дверь, а она в форточку
ещё раз доказывает что выборов в латвии честных нет
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