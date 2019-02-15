﻿ Левитс: не хочу и не буду кандидатом на пост президента от одной партии, Mixnews.lv

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Судья Суда ЕС Эгил Левитс заявил, что не хочет быть и не будет кандидатом на должность президента Латвии от единственной партии. Об этом он сказал передаче ЛТВ "Утренняя панорама", пишет nra.lv.

Левитс добавил, что, если его кандидатуру не поддержит вся коалиция, придется искать другого кандидата в президенты.

Он отметил также, что должность президента государства в Латвии не придает большой власти, но нынешняя модель для Латвии как парламентской республики адекватная и верная, поэтому расширять полномочия президента не нужно. По мнению Левитса, достижения президента зависят от конкретного человека, который занимает этот пост.

Как сообщалось, пока партии не спешат называть потенциальных кандидатов на должность президента Латвии.