﻿ Левитс: не хочу и не буду кандидатом на пост президента от одной партии, Mixnews.lv

Левитс: не хочу и не буду кандидатом на пост президента от одной партии (17)
Политика | 15 февраля 2019 года, 10:10
Судья Суда ЕС Эгил Левитс заявил, что не хочет быть и не будет кандидатом на должность президента Латвии от единственной партии. Об этом он сказал передаче ЛТВ "Утренняя панорама", пишет nra.lv.
Левитс добавил, что, если его кандидатуру не поддержит вся коалиция, придется искать другого кандидата в президенты.
Он отметил также, что должность президента государства в Латвии не придает большой власти, но нынешняя модель для Латвии как парламентской республики адекватная и верная, поэтому расширять полномочия президента не нужно. По мнению Левитса, достижения президента зависят от конкретного человека, который занимает этот пост.
Как сообщалось, пока партии не спешат называть потенциальных кандидатов на должность президента Латвии.
Чё он как девушка ломается ? Не хочешь и не надо , давайте меня назначим .а чё там , ходи себе с важным видом ни за что не отвечай ! Красота! Переводчицу и секретаршу мне только с длинными ногами и крутыми бедрами интеграцией будем заниматься и демографию повышать . И главное забыл ! Я всем все обещаю !!! Клянусь !! У всех все будет !
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Позерство - он уже балотировался на пост президента, так что просто цену себе набивает. Посмотрим, какие ценности у крикливых kpv и у якобы либеральных par! - моя ставка, что Левитса они поддержат, хотя его ценности из эпохи национал-романтизма, и он ответственен за скандальную Преамбулу к Конституции и, соответственно, через это ответственен за правовое обоснование отмены образования на языке нацменьшинств. Кандидат в президенты - такой кандидат.
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А давайте выдвинем аустриса в президенты?аустрис у нас с редким мозгом
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