﻿ Новая метла по-новому метет: партии ищут замену главе ЦИК Цимдарсу, Mixnews.lv

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До следующей пятницы парламентские партии должны выдвинуть кандидатов на должность председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и ее членов. Преобладает мнение о том, что с постом председателя ЦИК должен распрощаться Арнис Цимдарс, который занимает его уже 22 года, пишет Neatkariga.

Цимдарс был избран на должность в 1997 году как представитель Демократической партии Saimnieks. Под его руководством семь раз прошли выборы в парламент, шесть раз - в самоуправления и три раза - в Европарламент, а также восемь референдумов.

Партии, ссылаясь на свои предвыборные обещания, заявляют, что в соответствии с принципами эффективного управления человек не должен занимать должность больше двух сроков, а у Цимдарса идет уже шестой срок.