﻿ Новая метла по-новому метет: партии ищут замену главе ЦИК Цимдарсу, Mixnews.lv

Новая метла по-новому метет: партии ищут замену главе ЦИК Цимдарсу (4)
Политика | 15 февраля 2019 года, 12:40
До следующей пятницы парламентские партии должны выдвинуть кандидатов на должность председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и ее членов. Преобладает мнение о том, что с постом председателя ЦИК должен распрощаться Арнис Цимдарс, который занимает его уже 22 года, пишет Neatkariga.
Цимдарс был избран на должность в 1997 году как представитель Демократической партии Saimnieks. Под его руководством семь раз прошли выборы в парламент, шесть раз - в самоуправления и три раза - в Европарламент, а также восемь референдумов.
Партии, ссылаясь на свои предвыборные обещания, заявляют, что в соответствии с принципами эффективного управления человек не должен занимать должность больше двух сроков, а у Цимдарса идет уже шестой срок.
О, как интересно. Беспристрастность выпихивают за борт. Один из немногих людей, кто был явно на своём месте.
110
Ответить
А че он такой...толстый? Щас остальные толстячки заминусуют)
410
Ответить
...такой мужик на бирже не появится ,синекур много ,пристроють ...ибо давно там плавает и много знает про "выборы" ...я бы на его месте тож послом устроился в европах...
18
Ответить
Показать все (4)