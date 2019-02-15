﻿ За освобождение Бемхенса внесли залог, Mixnews.lv

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Суд Видземского предместья Риги получил подтверждение внесения залога в размере 200 тыс. евро за освобождение из-под ареста подозреваемого по делу о закупках муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme (RS) бывшего председателя правления RS Леона Бемхенса.

Из-под ареста он будет освобожден после того, как тюрьма получит от суда документы о перечислении указанной суммы в Государственную казну.

Суд рассматривал вчера вопрос о мере пресечения Бемхенса без его присутствия, так как была обеспечена видеоконференция с Олайнской тюремной больницей.

Адвокат Бемхенса Варис Клотиньш после заседания суда не дал комментариев журналистам.

Как сообщалось, начатый KNAB уголовный процесс связан с тремя закупками RS. Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

Суд санкционировал арест пяти из шести задержанных KNAB по уголовному процессу о закупках RS.

По этому делу были арестованы предприниматель Александр Крячек, руководитель департамента инфраструктуры и развития РС Игорь Волкинштейн, предприниматель Марис Мартинсонс, должностное лицо чешского предприятия Владислав Козак и бывший деловой партнер Кокиной Эдгар Тетеровскис.

Крячек был освобожден из-под стражи в декабре, за Тетеровскиса залог в размере 70 тыс. евро внесла его семья.