﻿ За освобождение Бемхенса внесли залог, Mixnews.lv

За освобождение Бемхенса внесли залог (6)
Суд Видземского предместья Риги получил подтверждение внесения залога в размере 200 тыс. евро за освобождение из-под ареста подозреваемого по делу о закупках муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme (RS) бывшего председателя правления RS Леона Бемхенса.
Из-под ареста он будет освобожден после того, как тюрьма получит от суда документы о перечислении указанной суммы в Государственную казну.
Суд рассматривал вчера вопрос о мере пресечения Бемхенса без его присутствия, так как была обеспечена видеоконференция с Олайнской тюремной больницей.
Адвокат Бемхенса Варис Клотиньш после заседания суда не дал комментариев журналистам.
Как сообщалось, начатый KNAB уголовный процесс связан с тремя закупками RS. Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств.
Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.
Суд санкционировал арест пяти из шести задержанных KNAB по уголовному процессу о закупках RS.
По этому делу были арестованы предприниматель Александр Крячек, руководитель департамента инфраструктуры и развития РС Игорь Волкинштейн, предприниматель Марис Мартинсонс, должностное лицо чешского предприятия Владислав Козак и бывший деловой партнер Кокиной Эдгар Тетеровскис.
Крячек был освобожден из-под стражи в декабре, за Тетеровскиса залог в размере 70 тыс. евро внесла его семья.
Один из фигурантов-70 тыс.евро
Волкинштейн-100.тыс.евро
Бекхем-200 тыс.евро
За сколько б вышли Америкс и Ушаков,если б были задержаны-миллион евро ?
Вот что интересно,а не факт выхода под залог.
На раз под залог то 100 штук, то 200 - оп-ля!
Ну, не иначе к Америксу в быстрый кредит залезли, как все мы, грешные...))))
На одну ж зарплату живут, а об ином и не помышляют!
По одной же половичке ходят, а на другую и не заглядывают!