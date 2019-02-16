﻿ Латвия и Белоруссия готовят визит Лукашенко в Ригу, Mixnews.lv

Латвия и Белоруссия готовят визит Лукашенко в Ригу (5)

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Политика | 16 февраля 2019 года, 17:56

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может приехать в Ригу уже в этом году.

"На данный момент окончательно согласовывается дата визита и все документы к нему", — сообщил порталу Delfi.lv посол Белоруссии в Латвии Василий Маркович.

"Визит главы государства — всегда кульминационный пункт в развитии отношений между странами, — пояснил Василий Маркович. — Это итог работы посольства, МИДа и многих ведомств. Ведь визит такого уровня — это сигнал о том, что отношения государств выходят на высший уровень и можно активно развивать сотрудничество наших стран по всем каналам. На данный момент спикер Сейма, глава правительства и президент заявили о готовности к встрече. Необходимо подготовить его экономическое наполнение. Готовим материалы, документы и контракты. С большой долей вероятности визит состоится уже в этом году".

Официальное приглашение посетить Ригу Александру Лукашенко было передано в феврале 2018 года — во время визита в Минск тогдашнего премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса. На уровне глав МИДов двух стран соответствующая договоренность была достигнута еще в июле 2017-го.

Отношения Белоруссии и ЕС осложнились в 1996 году после референдума по изменению конституции страны — увеличению срока полномочий президента. Евросоюз счел результаты голосования сфальсифицированными.

После президентских выборов-2006, которые ЕС посчитал «несвободными», Евросоюз ввел в отношении Минска экономические санкции и визовые ограничения для белорусских чиновников, в том числе для самого Александра Лукашенко. Правда, уже через два года Лукашенко покинул "черный список". Но уже в 2011 году его вместе со старшими сыновьями туда вернули.

Постепенно введенный против Белоруссии санкционный режим наращивал масштабы. Лишь в октябре 2015 года, после участия Лукашенко в проведении в Минске переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе и освобождения Белоруссией ряда политзаключенных, ЕС стремительно ослабил санкционный режим, в том числе — в отношении Лукашенко. В начале 2016 года основные санкции против Белоруссии были сняты.

Источник: Еadaily.com

Комментарии 5
Patriot3 часа назад
Laipni lùdzam mums draudzìgàs baltkrievu tautas prezidentu Lukasenko mùsù valstì. Latvija grib uzturèt ar Jùsu valsti draudzìgas kaiminu attiecìbas. Labklàjìbu un mieru Baltkrievijas tautai.
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Андрей2 часа назад
А всего пару лет назад так на Беларусь возникали, и Лукашенко называли диктатором....флюгеры
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Latviešu Patriots2 часа назад
Ļoti labi, Baltkrievijas tranzīts un tirgus aizstās Latvijas Krievijas tranzītu un tirgu!
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