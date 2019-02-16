﻿ Глава ЦИК о своей замене: коней на переправе не меняют, Mixnews.lv

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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс сравнил свою замену незадолго до выборов в Европейский парламент (ЕП) с "остановкой коней на скаку", пишет Nra.lv.

В интервью LTV Цимдарc заявил, что времени до выборов в ЕП остается очень мало, поэтому нужно работать "на полную мощность". Он надеется, что процесс выбора нового руководителя ЦИК будет открытым и честным, в соответствии с принципом "побеждает лучший".

Напомним, как ранее писал Mixnews, до следующей пятницы парламентские партии договорились выдвинуть кандидатов на должность председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и ее членов. Депутаты считают, что в соответствии с принципами эффективного управления человек не должен занимать должность больше двух сроков, а у Цимдарс на этом посту уже 22 года.