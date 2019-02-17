﻿ Бедность шокировала: министр рассказала, почему она решила стать политиком, Mixnews.lv

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Увиденные в латвийских деревнях бедность и недоступность различных услуг побудили министра благосостояния Рамону Петравичу заняться политикой, заявила глава Министерства благосостояния.

"Я в течение длительного времени работала на частном предприятии, жила в деревне. Возможно, в городах это так остро прочувствовать нельзя, но в деревне очень хорошо видна бедность, то есть, люди не могут купить лекарства, у них даже нет общественного транспорта, чтобы куда-то поехать. У семей с детьми нет настоящей возможности отвезти детей в музыкальную или художественную школу. Это все копилось и я поняла, что, наверное, нужно что-то делать. Потому что кто, если не я", - отметила Петравича.

По словам политика, ее дети уже выросли и по этой причине она решила "что-то изменить в своей жизни, что-то сделать на благо страны, идти и помогать людям".

В свою очередь партию KPV LV Петравича выбрала, потому что увидела в ней "новую политику", с помощью которой в Латвии можно будет что-то изменить.

"В конце концов, за 28 лет мы дошли до того, что люди уезжают и мы находимся на границе вымирания", - указала министр.

Петравича заявила, что цели и идеалы KPV LV совпадают с ее целями, в результате она вступила в партию Артуса Кайминьша с первого дня ее основания.

Более года назад политик была избрана депутатом Салдусской думы от KPV LV. По ее словам, в самоуправлении она получила бесценный опыт, однако Петравича решила помогать своему муниципалитету из Сейма.

"Есть очень много вопросов, решения которых самоуправления ждут от государства. Улучшить жизнь людей, инфраструктуру, все остальное", - пояснила политик.

Она надеется, что возникшие в партии разногласия ничего не изменят.

"Конечно, всегда существует возможность, что кто-то уходит из партии, но потом приходят другие люди. На данный момент происходит обмена мнениями - каждый свободно может выражать свое мнение и его выслушают. Бывает, что ссоримся, но потом доходим до правды. Однако я совершенно точно могу сказать, что нашей партии ничего не грозит", - заявила министр.

По словам Петравичи, партия выполняет главные установки, указанные в программе политической силы, потому что именно этого ожидает избиратель.

Ранее сообщалось, что Петравича берет неоплачиваемый отпуск с 12 по 15 февраля.

Фото: flickr.com/Valsts Kanceleja