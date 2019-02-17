﻿ Стало известно, сколько за месяц заработали депутаты Сейма, Mixnews.lv

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В виде нетто-зарплат (после вычета налогов) депутатам Сейма в январе выплачено 217 774 евро, сообщили в парламентской пресс-службе.

Самую маленькую зарплату получили депутаты, чьи мандаты были утверждены 31 января на время выполнения избранными от их партий депутатами обязанностей министров. По 91 евро в январе получили Янис Иесалниекс (VL-TB/LNNK), Андрис Казиновскис (НКП), Янис Бутанс (НКП), Даце Блуке ("Для развития/За!"), Мартиньш Штейнс ("Для развития/За!") и Айвар Гейданс (KPV LV).

Зарплаты членов президиума Сейма, председателей фракций и комиссий больше зарплат рядовых депутатов. Так, председатель Сейма Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK) в январе получила 3113 евро, ее заместители Дагмара Бейтнере-Ле Галл (НКП) и Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") - соответственно 3279 и 3442 евро.

Зарплата председателя фракции нацблока Райвиса Дзинтарса в январе составила 3307 евро, заместителя председателя фракции "Нового Единства" Андрея Юдина - 3354 евро.

В зарплату депутата Сейма входят сама зарплата, пособие по болезни, плата за должность председателя фракции или его заместителя, председателя фракции, его заместителя или секретаря, председателя или секретаря подкомиссии, доплата членам президиума Сейма.

Размер депутатской зарплаты ежегодно меняется на основе изменений средней зарплаты по стране.

Фото: flickr.com/Saeima