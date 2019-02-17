﻿ Депутаты Сейма получили более 13 000 евро в виде компенсаций, Mixnews.lv

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Депутаты Сейма получили более 13 000 евро в виде компенсаций (7)

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Политика | 17 февраля 2019 года, 17:40

Депутатам Сейма в виде компенсаций расходов на транспорт и аренду жилья за ноябрь и декабрь 2018 года выплачено 13 159 евро, свидетельствует информация на сайте парламента.

За ноябрь депутаты получили в виде компенсаций 13 452 евро, за декабрь - 18 568 евро.

Всего на компенсации депутатам было предусмотрено 26 195 евро, но многие депутаты не пользуются компенсациями или получают их в размере меньше предусмотренной нормы.

Компенсации расходов на жилье за декабрь составили 9185 евро, на транспортные расходы - 9383 евро.

Размер компенсации зависит от расстояния от Риги до места жительства депутата.

Самую большую компенсацию за декабрь получил депутат Владимир Никонов ("Согласие") - 807 евро, самую маленькую - занявший сейчас пост министра сообщения депутат Талис Линкайтс (НКП) - 40 евро.

Ранее сообщалось, что сократилось число тех депутатов Сейма, которые требуют ежемесячные компенсации расходов на транспорт и аренду жилья.

Фото: pixabay.com

Комментарии 7
Алекс2 часа назад
Смешные деньги,а вот зачем реновируются школы в Риге на миллионы евро,когда их потом закрывают?Со времен Ушакова,с 2009 года,закрыто уже будет 8 школ,практически все реновированные в большей или меньше степени.
Не ставлю ему закрытие школ в вину,но нахрена реновация,если не знаешь,что эту школу закроют?
Для распила бабла и предоставления школ взрослым дядям за деньги?
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Patriot1 час назад
Protams,ka tà nav nauda.Mès tacu vèl nekad nedzìvojam tik labi.Bet kad lieta ir par kada slima bèrna operàciju,tad tas naudas nav.Un jà grib dzìvot,tad lai lasa naudu caur Zalo Lampu,jo tev lìdzìgiem kropliem vajag kompensàcijas
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СОВЕТНИК БОГА1 час назад
БЛЯСЬ..!

СЯЙМА - самая КРУТАЯ ФИРМА в ЛАТВИИ..!

Жалко что только вредит Людям.
Так наработали..
.. что уебошили МАМИНЮ-ЛАТВИЮ.
.. что только Нищеброды разбегаются.
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