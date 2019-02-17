﻿ Депутаты Сейма получили более 13 000 евро в виде компенсаций, Mixnews.lv

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Депутатам Сейма в виде компенсаций расходов на транспорт и аренду жилья за ноябрь и декабрь 2018 года выплачено 13 159 евро, свидетельствует информация на сайте парламента.

За ноябрь депутаты получили в виде компенсаций 13 452 евро, за декабрь - 18 568 евро.

Всего на компенсации депутатам было предусмотрено 26 195 евро, но многие депутаты не пользуются компенсациями или получают их в размере меньше предусмотренной нормы.

Компенсации расходов на жилье за декабрь составили 9185 евро, на транспортные расходы - 9383 евро.

Размер компенсации зависит от расстояния от Риги до места жительства депутата.

Самую большую компенсацию за декабрь получил депутат Владимир Никонов ("Согласие") - 807 евро, самую маленькую - занявший сейчас пост министра сообщения депутат Талис Линкайтс (НКП) - 40 евро.

Ранее сообщалось, что сократилось число тех депутатов Сейма, которые требуют ежемесячные компенсации расходов на транспорт и аренду жилья.

Фото: pixabay.com