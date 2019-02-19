﻿ Партии коалиции планируют договориться о кандидате в президенты в апреле, Mixnews.lv

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Партии правящей коалиции надеются до 15 апреля договориться о совместном кандидате на должность президента Латвии, заявил журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш после еженедельного совещания коалиционных партий.

В понедельник, 18 февраля, политики договорились о критериях, которым должны соответствовать кандидаты - безупречная репутация, способность представлять Латвию на международном уровне, видение экономического развития государства и развития нации.

До сих пор партнеры называли только кандидатуру судьи ЕС Эгила Левитса, напомнил Кариньш. Левитса поддерживают национальное объединение Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvibai/LNNK и Новая консервативная партия.

В апреле после принятия бюджета на 2019 год коалиция, возможно, вернется к вопросу о кандидате в президенты.

Обсуждение предположительно начнется на неделе после 8 апреля.

Фото: flickr.com