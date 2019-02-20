﻿ Что-то пошло не так: в правительстве заговорили об изменениях налогов, Mixnews.lv

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Предложение Минздрава внести изменения в закон о финансировании здравоохранения вынуждают правительство комплексно смотреть на налоговую систему и вносить в нее изменения раньше, чем в 2021 году, заявил на заседании правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

По словам министра финансов Яниса Рейрса, дискуссии о возможных изменениях налогов начнутся в апреле этого года.

Он отметил, что в настоящее время систему здравоохранения содержат примерно 600 тыс. работающих в общем налоговом режиме, хотя всего в Латвии около миллиона работающих. По мнению министра, ситуацию можно решить, уменьшив количество налоговых режимов, которых сейчас семь.

После заседания Рейрс уточнил, что пока никакие переговоры об изменениях налогов не ведутся, и дискуссии начнутся только в апреле, после того как завершится работа над бюджетом 2019 года.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле согласилась, что эти семь налоговых режимов нужно пересматривать.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс призвал думать о таком налоговом режиме, который заставит людей платить налоги. "Если есть какая-то налоговая ставка, которая не побуждает платить налоги, ее надо ликвидировать", - заявил он.

Кариньш, выслушав министров, согласился, что различные налоговые режимы в конечном итоге неблагоприятны для самих плательщиков, потому что не предусматривают страхование.

Кариньш признал, что налоговая система должна быть справедливой и равномерной и не в коем случаем не ухудшать положение налогоплательщиков.

"Сегодня мы не принимаем никаких решений, но публично открываем дискуссию о налоговых изменениях", - сказал премьер.

Дискуссия среди министров возникла после того, как министр здравоохранения предложила новое решение по обязательному страхованию здоровья - подчинить государственному обязательному страхованию здоровья всех плательщиков обязательных взносов соцстрахования, применяя увеличение взносов на 1 процентный пункт для тех работников, за которых эти взносы в общем режиме не вносятся, а также для работников микропредприятий.