﻿ Латвийские госучреждения получили письма от лже-Пабрикса из России, Mixnews.lv

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С использованием поддельного адреса э-почты 19 февраля от имени министра обороны Артиса Пабрикса нескольким адресатам в госучреждениях было разослано сообщение недостоверного и компрометирующего содержания, сообщили в Минобороны.

Лжесообщения с подписью Пабрикса были разосланы с базирующихся в России серверов. В них от имени Пабрикса говорится, что 16 февраля он посетил некий бар в Старой Риге, где участвовал в двусмысленном проведении свободного времени.

Специалисты по кибербезопасности из Cert.lv очень оперативно ликвидировали фейковые сообщения.

"Могу только гадать, заслужил ли я такое "внимание" критическим интервью, которое дал российской радиостанции "Эхо Москвы", или слишком активной работой на Мюнхенской конференции по безопасности", - сказал Пабрикс.

Как поясняет Минобороны, эту э-почту можно считать классической операцией подделки идентичности с элементами шпионажа, чтобы выяснить, с каких IP-адресов она прочитана. Это также способ как можно более широко дискредитировать министра обороны и оборонную отрасль в целом с целью способствовать недоверию общества.

Минобороны призывает общество не доверять фальшивым сообщениям по э-почте и оценивать полученную информацию критически.

К тому же в то время, о котором идет речь в фейковом сообщении, Пабрикс находился в Мюнхене, где участвовал в 55-й конференции по безопасности, отмечает Миноброны.