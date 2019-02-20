﻿ Латвийские госучреждения получили письма от лже-Пабрикса из России, Mixnews.lv

Латвийские госучреждения получили письма от лже-Пабрикса из России (36)
С использованием поддельного адреса э-почты 19 февраля от имени министра обороны Артиса Пабрикса нескольким адресатам в госучреждениях было разослано сообщение недостоверного и компрометирующего содержания, сообщили в Минобороны.
Лжесообщения с подписью Пабрикса были разосланы с базирующихся в России серверов. В них от имени Пабрикса говорится, что 16 февраля он посетил некий бар в Старой Риге, где участвовал в двусмысленном проведении свободного времени.
Специалисты по кибербезопасности из Cert.lv очень оперативно ликвидировали фейковые сообщения.
"Могу только гадать, заслужил ли я такое "внимание" критическим интервью, которое дал российской радиостанции "Эхо Москвы", или слишком активной работой на Мюнхенской конференции по безопасности", - сказал Пабрикс.
Как поясняет Минобороны, эту э-почту можно считать классической операцией подделки идентичности с элементами шпионажа, чтобы выяснить, с каких IP-адресов она прочитана. Это также способ как можно более широко дискредитировать министра обороны и оборонную отрасль в целом с целью способствовать недоверию общества.
Минобороны призывает общество не доверять фальшивым сообщениям по э-почте и оценивать полученную информацию критически.
К тому же в то время, о котором идет речь в фейковом сообщении, Пабрикс находился в Мюнхене, где участвовал в 55-й конференции по безопасности, отмечает Миноброны.
Врунишка часто врёт,
И сам уж не поймёт,
Где правда, а где ложь.
Ну что с него возьмёшь?!
Тарас Тимошенко.
Латтелекомовский трафик, идёт через российские сервера, дальше то, что?
Любой упырь, может почтовый ящик сделать на российском сервере.