﻿ Рейзниеце-Озола: была бы министром, нашла бы деньги на медиков и учителей, Mixnews.lv

Рейзниеце-Озола: была бы министром, нашла бы деньги на медиков и учителей (7)

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Политика | 20 февраля 2019 года, 14:13

Бывший министр финансов и нынешний депутат Сейма Дана Рейзниеце-Озола (СЗК) в эфире LNT заявила, что если бы она до сих пор возглавляла Минфин, то она бы нашла деньги на повышение зарплат учителей и медиков, пишет Sakties.lv.

"У популизма обычно нет денег в бюджете, и если есть очень несоразмерные обещания, то после этого, конечно, за них надо отчитываться", – сказала Рейзниеце-Озола, указав на обещания Новой консервативной партии о плане 3 х 500.

За замечание журналиста о том, что обещания о повышении зарплат давало предыдущее правительство, руководимое ее однопартийцем Марисом Кучинскисом, она сказала, что прежний Кабинет министров выполнил все обещания .

"Когда проект бюджета попадает в Сейм, то в него еще можно вносить коррективы и вносить предложения об увеличении зарплат. Это то, например, что мы собираемся делать, будучи в оппозиции. Другое дело, что Министерству финансов надо помочь искать ресурсы", - пояснила депутат.

Напомним, если до начала марта в государственном бюджете не будут найдены средства, чтобы выполнить ранее принятый график повышения зарплат учителей, в апреле учителя проведут акцию протеста, а затем, если и это не поможет, последует забастовка.

Фото: flickr.com/saeima

Комментарии 7
спасибо, не надо!1 час назад
Знаем как вы ищите деньги в полупустых карманах народа, опять какой нибудь налог изобрела. Лучше бы в своих тумбочках (офшорах) поискали.
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огорчительно1 час назад
сколько их было "министров" и все на благо,только никого не помню ни по именам,ни по фамилиям,ни по делам,эх,амнезия. а в ведь сколько пользы понаделали , за почти 30 лет. а ведь живем то сейчас так хорошо,как никогда не жили, вот так то.
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ну, конечно!1 час назад
Если человек на вопрос про налог с прибыли индивидуальных коммерсантов, отвечает "этого не может быть" даже не уточняя где взяты цифры, значит он либо лукавит, либо не умеет считать вообще (эфир на радио4 01.02.2018.)
А не умея считать можно обещать многое, тем более если уже не на той должности
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