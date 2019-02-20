﻿ Рейзниеце-Озола: была бы министром, нашла бы деньги на медиков и учителей, Mixnews.lv

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Бывший министр финансов и нынешний депутат Сейма Дана Рейзниеце-Озола (СЗК) в эфире LNT заявила, что если бы она до сих пор возглавляла Минфин, то она бы нашла деньги на повышение зарплат учителей и медиков, пишет Sakties.lv.

"У популизма обычно нет денег в бюджете, и если есть очень несоразмерные обещания, то после этого, конечно, за них надо отчитываться", – сказала Рейзниеце-Озола, указав на обещания Новой консервативной партии о плане 3 х 500.

За замечание журналиста о том, что обещания о повышении зарплат давало предыдущее правительство, руководимое ее однопартийцем Марисом Кучинскисом, она сказала, что прежний Кабинет министров выполнил все обещания .

"Когда проект бюджета попадает в Сейм, то в него еще можно вносить коррективы и вносить предложения об увеличении зарплат. Это то, например, что мы собираемся делать, будучи в оппозиции. Другое дело, что Министерству финансов надо помочь искать ресурсы", - пояснила депутат.

Напомним, если до начала марта в государственном бюджете не будут найдены средства, чтобы выполнить ранее принятый график повышения зарплат учителей, в апреле учителя проведут акцию протеста, а затем, если и это не поможет, последует забастовка.

Фото: flickr.com/saeima