﻿ Примитивная лексика и плохое произношение: соцсети обсуждают Эгила Левитса, Mixnews.lv

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Пользователи социальных сетей раскритиковали уровень владения английским языком судьи Латвии в ЕС Эгила Левитса, отмечая его бедную лексику и неточное произношение, пишет Nra.lv. Поводом для данной дискуссии стал видеоролик 2015 года, где кандидаты в президенты Латвии дают комментарии на английском языке.

"На записи отчетливо слышно, насколько примитивен словарный запас Левитса, а произношение — неточное", - отмечает издание.

Помимо претензий к языковым навыкам, многих пользователей смутили дифирамбы и "массовая истерия" вокруг персоны потенциального президента.

Так, журналист Сандрис Метузалс пишет, что испытывал симпатии в Левитсу до тех пор, "пока к мероприятию не присоединилась Мара Залите со своими хвалебными песнями", которые, по его словам, напоминают типичную лесть в адрес советский партийных лидеров.

Мара Залите, в свою очередь, называет кандидатуру Левита "яркой звездой", не скупясь на поэтические метафоры: "Свет этой звезды исходит из глубочайшего интеллекта, из превосходного понимания места и роли Латвии в европейском и мировом контексте". Писательница подчеркивает, что "Латвии очень нужна звезда", и именно Левитс, по ее мнению, способен "окрылить" своей верой в латвийский народ.

Напомним, гражданская инициатива "За президента Латвии" считает Эгила Левитса идеальным кандидатом в президенты Латвии, который на данный момент занимает пост судьи суда Европейского сообщества. Эгил Левитс, по сообщениям СМИ, пока не собирается выдвигать свою кандидатуру от единственной партии на пост президента Латвийской Республики.