﻿ Глава KNAB рассказал о вакантных местах в бюро, Mixnews.lv

Глава KNAB рассказал о вакантных местах в бюро (4)
Политика | 20 февраля 2019 года, 16:24
В бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в данный момент вакантны 29 из 150 штатных мест, но претендентов достаточно, сообщил сегодня в интервью Латвийскому радио руководитель бюро Екабс Страуме.
Он пояснил, что для большинства сотрудников сейчас действует испытательный срок, так как для начала деятельности необходим специальный допуск для работы с государственной тайной.
"Поэтому процесс от разговора до непосредственного начала работы занимает три-четыре месяца, а порой и более", - сказал Страуме.
На вопрос об атмосфере в бюро после реорганизации Страуме ответил, что "моральный климат" внутри заведения довольно хороший – команда сплоченная и всем понятны цели - "почему мы эту работу делаем".
И зачем КНАБовцу нужен допуск??
Очень сомневаюсь,но блажен,кто верует..А если понимают,то это действительно страшно...