﻿ Глава KNAB рассказал о вакантных местах в бюро, Mixnews.lv

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Глава KNAB рассказал о вакантных местах в бюро (4)

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Политика | 20 февраля 2019 года, 16:24

В бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в данный момент вакантны 29 из 150 штатных мест, но претендентов достаточно, сообщил сегодня в интервью Латвийскому радио руководитель бюро Екабс Страуме.

Он пояснил, что для большинства сотрудников сейчас действует испытательный срок, так как для начала деятельности необходим специальный допуск для работы с государственной тайной.

"Поэтому процесс от разговора до непосредственного начала работы занимает три-четыре месяца, а порой и более", - сказал Страуме.

На вопрос об атмосфере в бюро после реорганизации Страуме ответил, что "моральный климат" внутри заведения довольно хороший – команда сплоченная и всем понятны цели - "почему мы эту работу делаем".

Комментарии 4
Дряхлый дед!3 часа назад
Народ, объясните , какая информация является ГосТайной в Латвии???
И зачем КНАБовцу нужен допуск??
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Алекс1 час назад
150 человек понимают,почему они работают в созданном американцами КНАБе?
Очень сомневаюсь,но блажен,кто верует..А если понимают,то это действительно страшно...
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Alex3 часа назад
Я как-то всегда считал что профи на радио - это приговор имиджу.Если я в автосервисе встречаю очень болтливого "автослесаря" ,я обычно тихо сваливаю ,типа срочно вызвали по тлф. Профессионала не видно и не особо слышно ...жизненное наблюдение...
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