﻿ Глава KNAB рассказал о вакантных местах в бюро, Mixnews.lv

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В бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в данный момент вакантны 29 из 150 штатных мест, но претендентов достаточно, сообщил сегодня в интервью Латвийскому радио руководитель бюро Екабс Страуме.

Он пояснил, что для большинства сотрудников сейчас действует испытательный срок, так как для начала деятельности необходим специальный допуск для работы с государственной тайной.

"Поэтому процесс от разговора до непосредственного начала работы занимает три-четыре месяца, а порой и более", - сказал Страуме.

На вопрос об атмосфере в бюро после реорганизации Страуме ответил, что "моральный климат" внутри заведения довольно хороший – команда сплоченная и всем понятны цели - "почему мы эту работу делаем".