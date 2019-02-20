﻿ Кариньш сообщил о "капитальном ремонте" финансового сектора Латвии, Mixnews.lv

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш в среду подписал три распоряжения, которые предусматривают реформирование надзора в финансовом секторе.

После заседания совета по развитию финансового сектора премьер сказал журналистам, что оценивал финансовую систему в целом и введение рекомендаций Moneyval. С его точки зрения, введение этих рекомендаций позволит провести "косметический ремонт" системы, но этого недостаточно.

"Выполнения рекомендаций Moneyval достаточно для того, чтобы Латвия не была включена в так называемый серый список, но наша цель в том, чтобы сделать финансовую систему честной, а нечестные держались бы подальше от латвийской финансовой системы. Чтобы пройти на шаг дальше, я объявляю наряду с выполнением рекомендаций Moneyval и реформу контроля над финансовым сектором. Прежнего косметического ремонта недостаточно, нужен капитальный ремонт", - подчеркнул Кариньш.

Подписанные им распоряжения предусматривают не только укрепление банковского надзора, но и исключение из финансового сектора банков, которые не ведут борьбу с финансовыми преступлениями.

Премьер-министр сообщил, что предложенная им реформа контроля в финансовом секторе содержит четыре направления. Первое - усиление роли Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), которой будет дана четкая задача бороться с финансовыми преступлениями, второе - улучшение модели управления FKTK, чтобы обеспечить независимость этого органа.

В-третьих, планируется внести изменения в закон о кредитных учреждениях, чтобы исключить из финансовой системы банки, которые занимаются отмыванием денег. В-четвертых, реформа предусматривает разгрузить прокуратуру и суды, чтобы вместо мелких преступлений они больше внимания уделяли делам о крупных финансовых махинациях.

Министру финансов Янису Рейрсу поручено разработать поправки к закону о кредитных учреждениях, чтобы установить четкие юридические рамки случаев, когда деятельность кредитных учреждений прекращается из-за нарушений норм по борьбе с отмыванием денег, а также обязанности и права FKTK в таких случаях.

Министрам юстиции и внутренних дел поручено разработать поправки к Уголовно-процессуальному закону, расширяющие применение принципа легальной презумпции в отношении отмывания денег и финансирования терроризма.

Кариньш указал, что вопрос о реформе контроля над финансовым сектором правительство начнет рассматривать через месяц, а в Сейм пакет законопроектов будет передан сразу после принятия бюджета 2019 года.

Фото: flickr.com/Valsts Kanceleja