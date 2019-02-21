﻿ Петравичу могут "выгнать" из комиссии Сейма из-за прогулов, Mixnews.lv

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Депутат Сейма, министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) уже три раза подряд не явилась на заседание парламентской Комиссии по мандатам, этике и заявлениям. По этой причине комиссия запросила у фракции KPV LV пояснений. Об этом сообщила председатель комиссии Янина Курсите-Пакуле (VL-TB/LNNK).

Петравича является членом упомянутой комиссии. Как указала Курсите-Пакуле, от самого министра пояснения отсутствия на заседаниях комиссия не получала.

Курсите-Пакуле отметила, что в качестве одного из вариантов, в KPV LV могли бы заменить Петравичу на другого депутата. Глава комиссии также добавила, что фракция сама должна решить, как действовать дальше.

Согласно регламенту Сейма, если какой-либо член комиссии без важной причины пропускает три заседания подряд, председатель комиссии извещает об этом фракцию. Если и после этого прогулы продолжаются, Сейм имеет право заменить члена комиссии другим депутатом.

Петравича параллельно должности депутата занимает также пост министра благосостояния и уже ранее другие депутаты выражали сомнения в том, что политик сможет качественно совмещать обе работы.

Сама министр в интервью агентству LETA указала, что планирует сложить мандат депутата тогда, когда во фракции KPV LV в Сейме будет достигнута стабильность. По ее словам, это может произойти в марте.

"Когда все будет в порядке и я буду чувствовать, что смело могу заниматься только обязанностями министра. Нам в феврале предстоит съезд партии. Хотелось бы, чтобы было ощущение безопасности, с которым я могу оставить депутатские обязанности", — подчеркнула Петравича.

Фото: Flickr/Saeima