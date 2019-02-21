﻿ Петравича: меня воспринимают как самое слабое звено в правительстве, Mixnews.lv

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Министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV) была выбрана на должность главы ведомства по той причине, что, возможно, она как женщина будет самым слабым звеном в правительстве. Так считает сама Петравича, пишет KasJauns.

Во время формирования правительства министр признала, что недоброжелатели ее выбрали "самым слабым звеном" нового Кабинета министров. Эту информацию она также подтвердила в интервью журналу Ir.

"Скорее всего на женщину проще повлиять психологически. Наша партия также выбрана в качестве цели и я единственная женщина-министр от KPV LV", - указала министр.

В свою очередь на вопрос, почему она согласилась стать министром благосостояния, Петравича ответила, что партии был дан выбор из трех ведомств и политик не видела себя ни в кресле министра внутренних дел, ни на должности министра экономики.

Ранее сообщалось, что Петравичу исключили из парламентской Комиссии по мандатам, этике и заявлениям, по причине того, что политик три раза подряд не явилась на заседание комиссии.

Фото: flickr.com/Saeima