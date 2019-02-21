﻿ Депутаты поддержали Домбраву: рижан могут лишить "привилегий", Mixnews.lv

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Сейм сегодня во втором чтении поддержал предложение, согласно которому Рижское самоуправление обязано обеспечивать одинаковый набор услуг всем жителям Латвии.

Автором поправок к Закону об административных территориях и населенных пунктах является депутат от Национального объединения Янис Домбрава. Предполагается, что Рижская дума должна обеспечивать всем жителям Латвии одинаковый набор услуг вне зависимости от того, где они задекларировали свое место жительства.

В данный момент рижане благодаря "Карте рижанина" могут пользоваться скидками в общественном транспорте, меньше платить за стоянку и другие услуги самоуправления. При помощи "Карты рижанина" Рижское самоуправление в последние годы пытается привлечь в город больше жителей.

Ранее предложение Домбравы было отвергнуто парламентской комиссией. Для того, чтобы поправки вступили в силу, Сейм должен принять их в окончательном чтении.

Фото: Flickr/Saeima