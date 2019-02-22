﻿ Вейонис со второй попытки может решить вопрос о детях неграждан, Mixnews.lv

Вейонис со второй попытки может решить вопрос о детях неграждан (19)

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Политика | 22 февраля 2019 года, 12:23

Президент Раймонд Вейонис в ближайшее время планирует вновь внести в парламент предложение о прекращении присвоения статуса неграждан детям. Предыдущий Сейм эту инициативу отклонил, но, как пишет Delfi со ссылкой на издание Diena, в парламенте нового созыва на поддержку законопроекта президент может рассчитывать со стороны объединения "Для развития/За!", KPV LV и "Согласия", а это в целом 50 голосов.

Категорическое "нет" этой идее по-прежнему говорит национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK, а партия "Новое Единство" заявила, что еще только будет рассматривать этот вопрос в правлении.

Diena отмечает, что президент уже обсуждал инициативу с премьером Кришьянисом Кариньшем и лидерами представленных в парламенте партий. Законопроект о прекращении предоставления статуса неграждан детям президент внесет в Сейм весной.

Сейм прошлого созыва идею президента о гражданстве для детей неграждан отклонил, однако его это не остановило.

"Я уверен, что голосование Сейма только откладывает принятие решения на какое-то время", — заявил тогда Вейонис, отметив, что это советское наследие мешает Латвии двигаться вперед как современному и сильному государству.

Законопроект предусматривает прекращение присуждения статуса неграждан детям, родившимся после 1 июня 2018 года. В аннотации к нему говорится, что принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества.

Фото: Flickr/Saeima

Комментарии 19
Алекс2 часа назад
Где государственный подход к проблеме.Тест.
В Литве сразу дали гражданство ВСЕМ.
В Эстонии сейчас собираются дать гражданство ВСЕМ.
В Латвии только детям,да и то еще не факт.
И почему бог Яхве так не любит Латвию во всех сферах?!

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нина2 часа назад
твоё "подхрюкивание " никого не интересует здесь,марш в свинарник !!!
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Якобсон2 часа назад
А почему алкоголиков?или ты по своей семье судишь!!!!тролль
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