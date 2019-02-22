﻿ Вейонис со второй попытки может решить вопрос о детях неграждан, Mixnews.lv

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Президент Раймонд Вейонис в ближайшее время планирует вновь внести в парламент предложение о прекращении присвоения статуса неграждан детям. Предыдущий Сейм эту инициативу отклонил, но, как пишет Delfi со ссылкой на издание Diena, в парламенте нового созыва на поддержку законопроекта президент может рассчитывать со стороны объединения "Для развития/За!", KPV LV и "Согласия", а это в целом 50 голосов.

Категорическое "нет" этой идее по-прежнему говорит национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK, а партия "Новое Единство" заявила, что еще только будет рассматривать этот вопрос в правлении.

Diena отмечает, что президент уже обсуждал инициативу с премьером Кришьянисом Кариньшем и лидерами представленных в парламенте партий. Законопроект о прекращении предоставления статуса неграждан детям президент внесет в Сейм весной.

Сейм прошлого созыва идею президента о гражданстве для детей неграждан отклонил, однако его это не остановило.

"Я уверен, что голосование Сейма только откладывает принятие решения на какое-то время", — заявил тогда Вейонис, отметив, что это советское наследие мешает Латвии двигаться вперед как современному и сильному государству.

Законопроект предусматривает прекращение присуждения статуса неграждан детям, родившимся после 1 июня 2018 года. В аннотации к нему говорится, что принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества.

Фото: Flickr/Saeima