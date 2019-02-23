﻿ Первый месяц правительства Кариньша: латвийцы не очень довольны, Mixnews.lv

Политика |

В субботу, 23 февраля, исполняется месяц с момента утверждения правительства Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"). Как сообщает передача "900 секунд" телеканала LNT со ссылкой на проведенный агентством Kantar TNS опрос, пока жители Латвии не очень довольны продуктивностью нового правительства.

Пока латвийцы низко оценивают новый Кабмин - средняя оценка по 10-балльной системе равняется лишь 3,6 баллам.

Респондентов просили оценить работу правительства по шкале, где 1 балл означал "очень непродуктивная работа", а 10 — "очень продуктивная". В опросе участвовали жители Латвии в возрасте от 18 до 60 лет.

При этом участники опроса наиболее положительно оценили работу нового министра сообщения Талиса Линкайтса (НКП) – 10% опрошенных считают его самым энергичным членом Кабмина. Работу министра юстиции Яниса Борданса оценили 6% жителей, министра среды и регионального развития Юриса Пуце – 5%. Действия министра образования и науки Илги Шуплински положительно оценивают 4%.

Фото: Flickr/Valsts kanceleja