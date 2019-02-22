﻿ Вейонис обсудил с Меркель перспективы финансирования, Mixnews.lv

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Германия понимает необходимость выравнивания различий между государствами и регионами ЕС, сказала во время встречи с президентом Раймондом Вейонисом канцлер Германии Ангела Меркель.

Как сообщили в канцелярии президента, во время встречи Вейонис, затронув вопрос о многолетнем бюджете ЕС, отметил, что выравнивание уровня жизни должно оставаться приоритетом бюджета и после 2020 года.

"Для Латвии неприемлемо сокращение финансирования политики сплочения, которое превышает среднее и в два раза больше, чем дефицит из-за Brexit", - подчеркнул президент.

В свою очередь Меркель заверила, что Германия понимает необходимость выравнивания национальных и региональных различий в ЕС.

"Мы сталкивались с вопросами регионального развития в Восточной Германии и, основываясь на этом опыте, будем искать правильный подход и на переговорах по многолетнему бюджету ЕС", - сказала канцлер.

Вейонис подчеркнул, что активный обмен визитами на высоком уровне является подтверждением общих ценностей, целей и идеалов Латвии и Германии.

"Нас связывает активный политический диалог и конструктивное практическое сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем формате, в том числе в рамках ЕС и НАТО", - отметил он.

"Для экономических отношений Латвии и Германии характерна растущая интенсивность торговли. Одновременно мы готовы развивать новые направления сотрудничества, что подтверждается многочисленной бизнес-делегацией, которая присоединится ко мне в Гамбурге", - отметил президент.

По словам Вейониса, Латвия видит потенциал для более тесного сотрудничества с Германией в сфере цифровых технологий и науки, в транспортно-логистическом секторе. Также необходимо продолжать активное сотрудничество в области туризма и вузовского образования.

Во время встречи Вейонис и Меркель обсудили также актуальные вопросы повестки ЕС, в том числе "Brexit", предстоящие выборы в Европарламент и меры по укреплению еврозоны.

Как сообщалось, с 21 по 25 февраля Вейонис находится с государственным визитом в Германии. У президента и его супруги Иветы Вейоне, которых сопровождает делегация представителей правительства и предпринимателей, предусмотрена обширная программа в Берлине, Гамбурге и Люнебурге.

После встречи с Меркель Вейонис с делегацией отправится в Гамбург, где в качестве почетного гостя примет участие в ежегодном торжественном приеме ко дню апостола Матфея в городской Ратуше и выступит с речью перед его участниками. Этот прием, на который собираются видные представители городской общественности, предприниматели, работники культуры и науки, проводится в Гамбурге с 1356 года.

23 февраля президент посетит Люнебург, где откроет дискуссию о роли в истории Латвии балтийских немцев. 24 февраля в Гамбурге предусмотрена встреча с представителями латышской диаспоры, а затем состоится ответный прием Вейониса в честь президента Германии, после чего президент с супругой посетят концерт в честь 100-летия Латвии в Эльбской филармонии.

В завершении визита в Гамбурге к президенту присоединится делегация латвийских предпринимателей. Вейонис откроет семинар для предпринимателей в Гамбургской торговой палате, встретится с руководством Гамбурга и местными бизнесменами, а также откроет посвященную столетию государства выставку "Век Латвии".