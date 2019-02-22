﻿ Вейонис обсудил с Меркель перспективы финансирования, Mixnews.lv

Вейонис обсудил с Меркель перспективы финансирования (19)
Германия понимает необходимость выравнивания различий между государствами и регионами ЕС, сказала во время встречи с президентом Раймондом Вейонисом канцлер Германии Ангела Меркель.
Как сообщили в канцелярии президента, во время встречи Вейонис, затронув вопрос о многолетнем бюджете ЕС, отметил, что выравнивание уровня жизни должно оставаться приоритетом бюджета и после 2020 года.
"Для Латвии неприемлемо сокращение финансирования политики сплочения, которое превышает среднее и в два раза больше, чем дефицит из-за Brexit", - подчеркнул президент.
В свою очередь Меркель заверила, что Германия понимает необходимость выравнивания национальных и региональных различий в ЕС.
"Мы сталкивались с вопросами регионального развития в Восточной Германии и, основываясь на этом опыте, будем искать правильный подход и на переговорах по многолетнему бюджету ЕС", - сказала канцлер.
Вейонис подчеркнул, что активный обмен визитами на высоком уровне является подтверждением общих ценностей, целей и идеалов Латвии и Германии.
"Нас связывает активный политический диалог и конструктивное практическое сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем формате, в том числе в рамках ЕС и НАТО", - отметил он.
"Для экономических отношений Латвии и Германии характерна растущая интенсивность торговли. Одновременно мы готовы развивать новые направления сотрудничества, что подтверждается многочисленной бизнес-делегацией, которая присоединится ко мне в Гамбурге", - отметил президент.
По словам Вейониса, Латвия видит потенциал для более тесного сотрудничества с Германией в сфере цифровых технологий и науки, в транспортно-логистическом секторе. Также необходимо продолжать активное сотрудничество в области туризма и вузовского образования.
Во время встречи Вейонис и Меркель обсудили также актуальные вопросы повестки ЕС, в том числе "Brexit", предстоящие выборы в Европарламент и меры по укреплению еврозоны.
Как сообщалось, с 21 по 25 февраля Вейонис находится с государственным визитом в Германии. У президента и его супруги Иветы Вейоне, которых сопровождает делегация представителей правительства и предпринимателей, предусмотрена обширная программа в Берлине, Гамбурге и Люнебурге.
После встречи с Меркель Вейонис с делегацией отправится в Гамбург, где в качестве почетного гостя примет участие в ежегодном торжественном приеме ко дню апостола Матфея в городской Ратуше и выступит с речью перед его участниками. Этот прием, на который собираются видные представители городской общественности, предприниматели, работники культуры и науки, проводится в Гамбурге с 1356 года.
23 февраля президент посетит Люнебург, где откроет дискуссию о роли в истории Латвии балтийских немцев. 24 февраля в Гамбурге предусмотрена встреча с представителями латышской диаспоры, а затем состоится ответный прием Вейониса в честь президента Германии, после чего президент с супругой посетят концерт в честь 100-летия Латвии в Эльбской филармонии.
В завершении визита в Гамбурге к президенту присоединится делегация латвийских предпринимателей. Вейонис откроет семинар для предпринимателей в Гамбургской торговой палате, встретится с руководством Гамбурга и местными бизнесменами, а также откроет посвященную столетию государства выставку "Век Латвии".
Бабки в Латвии заканчиваются, что ни новое правительство, то все только и думают о том, чтобы новые налоги ввести и зажать всякие наличные расчеты.
С 2020 начинают урезать фонды кохезии, но как ведь так ????
Ведь Латвия еще не достигла уровня европейского, а бабки попилены, надо еще :)
На протяжении всей новой независимости, у Латвии были тысячи возможностей стать и латвийской Швейцарией и чем только не стать !
А теперь что еще остается Вейонису делать ?
Только бабки просить и остается !
Позорище !
В чем-то вы конечно же правы, но все наши достижения - это плата от Европы и НАТО, за то, что вся прибалтика: Латвия, Литва и Эстония - являются буферной (считайте мертвой) зоной между ЕС и Россией, на случай атомной или иной войны.
Почитайте рассекреченные материалы Пентагона от 1958-1960 годов и у Вас в головке все образумится.
Прибалтика - это разменная монета между Западом и Россией !
Случись что, от Прибалтики в помине ничего не останется !
Такова плата за "назависимость" !