﻿ Члены KPV LV не смогли собраться на съезд партии, Mixnews.lv

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Члены KPV LV не смогли собраться на съезд партии (9)

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Политика | 23 февраля 2019 года, 13:21

Созванное сегодня собрание членов партии КPV LV не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщил лидер партии Артус Кайминьш.

Согласно закону, правление в течение двух недель созовет новое собрание членов партии.

На сегодняшнее собрание зарегистрировалось 220 человек, для кворума требовалось 334.

Напомним, 6 февраля правление KPV LV постановило исключить из рядов партии Алдиса Гобземса, бывшего кандидата в премьер-министры от этой партии.

Вопрос инициировал основатель KPV LV Артус Кайминьш. По словам Кайминьша, претензии к Гобземсу связаны с "систематическим подрывом имиджа партии", также было "много патологической лжи", которую Гобземс озвучивал и с трибуны Сейма.

Фото: flickr.com/photos/saeima

Комментарии 9
нинаменьше минуты назад
вы льстите кайминьшу,он в подмётки не годится Жириновскому !!!
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Latviešu Patriots55 минут назад
Nevienam Latvietim neinteresē tavs Kremļa trollienes viedoklis Ha Ha Ha
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нина58 минут назад
выводы твои ,патриот,преждевременны,мне лично Гобземс внушает больше доверия,чем этот выскочка кайминьш !!!
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