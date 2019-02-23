﻿ Члены KPV LV не смогли собраться на съезд партии, Mixnews.lv

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Созванное сегодня собрание членов партии КPV LV не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщил лидер партии Артус Кайминьш.

Согласно закону, правление в течение двух недель созовет новое собрание членов партии.

На сегодняшнее собрание зарегистрировалось 220 человек, для кворума требовалось 334.

Напомним, 6 февраля правление KPV LV постановило исключить из рядов партии Алдиса Гобземса, бывшего кандидата в премьер-министры от этой партии.

Вопрос инициировал основатель KPV LV Артус Кайминьш. По словам Кайминьша, претензии к Гобземсу связаны с "систематическим подрывом имиджа партии", также было "много патологической лжи", которую Гобземс озвучивал и с трибуны Сейма.

Фото: flickr.com/photos/saeima