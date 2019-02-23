﻿ Члены KPV LV не смогли собраться на съезд партии, Mixnews.lv

Члены KPV LV не смогли собраться на съезд партии (9)
Политика | 23 февраля 2019 года, 13:21
Созванное сегодня собрание членов партии КPV LV не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщил лидер партии Артус Кайминьш.
Согласно закону, правление в течение двух недель созовет новое собрание членов партии.
На сегодняшнее собрание зарегистрировалось 220 человек, для кворума требовалось 334.
Напомним, 6 февраля правление KPV LV постановило исключить из рядов партии Алдиса Гобземса, бывшего кандидата в премьер-министры от этой партии.
Вопрос инициировал основатель KPV LV Артус Кайминьш. По словам Кайминьша, претензии к Гобземсу связаны с "систематическим подрывом имиджа партии", также было "много патологической лжи", которую Гобземс озвучивал и с трибуны Сейма.
Фото: flickr.com/photos/saeima
вы льстите кайминьшу,он в подмётки не годится Жириновскому !!!
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Nevienam Latvietim neinteresē tavs Kremļa trollienes viedoklis Ha Ha Ha
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выводы твои ,патриот,преждевременны,мне лично Гобземс внушает больше доверия,чем этот выскочка кайминьш !!!
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