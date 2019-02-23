﻿ Кариньш: правительство намного стабильнее, чем может показаться со стороны, Mixnews.lv

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Правительство, состоящее из пяти политических сил, намного стабильнее, чем может показаться со стороны, заявил сегодня на собрании "Нового Единства" премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он напомнил, что "Новое Единство" не только преодолело 5%-ный барьер на выборах в Сейм, но и создало очень сильную парламентскую фракцию. Все это удалось благодаря профессионализму политиков, сказал Кариньш.

"Новое Единство" руководит правительством, состоящим из пяти партий, "что со стороны может показаться довольно нестабильным", но на деле правительство достаточно стабильно, потому что "Новое Единство" со своим подходом и знаниями может удерживать вместе остальные партии и двигаться вперед, считает Кариньш.

Говоря о задачах правительства - зарплатах учителей, реформе медицины - Кариньш подчеркнул важность упорядоченной системы. Если денег нет, наколдовать их нельзя, нужно добиться, чтобы система была упорядочена, сказал премьер.

За два года он обещал привести в порядок систему самоуправлений, что поможет упорядочить также школьную сеть и сферу здравоохранения.

Фото: Flickr/Valsts kanceleja