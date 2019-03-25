﻿ Затянуть пояса! Правительство не дало дополнительных денег на Bezvests и ЦИК, Mixnews.lv

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Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник не поддержал выделение дополнительных средств в бюджете 2019 года.

Поддержку получили отдельные технические уточнения в бюджете, например, возможность для сотрудников Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией получать премии за раскрытие преступлений, а а также перераспределение финансирования из отдельных министерских программ.

Сейм в минувшую среду поддержал проект государственного бюджета 2019 года в первом чтении, а в четверг завершилась подача предложений ко второму чтению. Подано было почти 150 предложений.

Предложения были поданы фракциями, комиссиями, отдельными депутатами, отраслевыми министерствами. Коалиционные депутаты решили предложения не подавать.

Например, оппозиционные депутаты Сейма предлагали выделить 22 тыс. евро организации bezvests.lv, которая ищет пропавших людей. Центральная избирательная комиссия просила 111 тыс. евро на обмен данных об избирателях в интернете. Подавались также предложения для повышения зарплат учителей.

Поступления консолидированного государственного бюджета планируются в размере 9,2 млрд евро, расходы - 9,4 млрд евро.

Сегодня правительство рассматривало предложения, поданные к проекту государственного бюджета 2019 года.

К законопроекту о бюджете было подано почти 60 предложений, к сопровождающим законопроектам - около 90.

Предложения подали фракции Сейма, комиссии, депутаты индивидуально и министерства.

Предложения не подавали коалиционные депутаты и фракции, так как ранее коалиция договорилась, что никаких инициатив к бюджету вносить не будет.

Фото: saeima.lv