﻿ Депутат: Латвия оставляет детей-неграждан между раем и адом, Mixnews.lv

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Депутат: Латвия оставляет детей-неграждан между раем и адом (16)

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Политика | 25 марта 2019 года, 13:31

Тот факт, что до сих пор в Латвии рождаются неграждане, мешает стране развиваться. Латвия должна идти вперёд и перестать оглядываться на советское прошлое. Такое мнение высказала депутат Сейма от партии „Для развития, За!” Мария Голубева в интервью радио Baltkom.

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"Это [неприсвоение гражданства] противоречит интересам страны, как государства, которое стремится к объединению общества", - заявила депутат.

По ее словам, законопроект президента Латвии об автоматическом присвоении гражданства новорожденным детям будет полезен всем жителям страны.

"Здесь речь идет не только об интересах детей, потому что их число достаточно невелико. В прошлом году это были 33 ребенка, <...> которых родители не посчитали нужным сразу зарегистрировать как граждан Латвии. Но здесь речь идёт о нас всех, о нации, о стране, о том, хотим ли мы распрощаться с советским прошлым", - сообщила Мария Голубева.

Более того, партия "Для развития, За!" хочет в ближайшем будущем принять изменения законодательства, чтобы дети неграждан в возрасте до 15-и лет стали гражданами Латвии автоматически.

По словам Голубевой, об общем присвоении гражданства речи не идет, ведь у взрослых людей есть выбор: становиться гражданами или нет.

"И, если раньше это мог быть вопрос доступа к каким-то ресурсам, например, к хорошим курсам латышского языка, то сейчас, конечно, трудно говорить, что нет такого доступа. <...> Что касается детей и подростков, мы считаем, что просто аморально со стороны государства позволять такой вариант, когда родители, не думая особенно об их будущем, просто могут их оставить в лимбе, ни в аду, ни в раю, в пустоте", - заметила депутат.

Как сообщалось, президент Латвии Раймонд Вейонис во второй раз представил в парламент страны законопроект "О прекращении присуждения детям статуса неграждан". Он предусматривает, что родившиеся после 1 января 2020 года дети неграждан автоматически будут признаны гражданами Латвии.

Фото: Flickr/Saeima

Комментарии 16
Виктор 7 часов назад
Интересно, "раем" она назвала гражданство Латвии? Страны, откуда бегут даже латыши. Как они гордо говорят - третья по бедности в Европе (не последние же). Страна, которая издевается над родителями этих детей.... Государство, где русофобство является официальной и поощряемой политикой. И так далее.
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Riga 7 часов назад
Вот они права человека.... ха-ха-ха
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Как бы? 8 часов назад
Получается, что родители при этом устраняются от принятия решения по поводу получения гражданства Латвии их ребенком?
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