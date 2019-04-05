﻿ Министр отправил мэра Риги Нила Ушакова в отставку, Mixnews.lv

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Министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце уволил Нила Ушакова с поста руководителя рижского самоуправления, об этом свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

В пятницу, 5 апреля Пуце на специально созванной пресс-конференции объявит о принятых в отношении Рижской думы решениях.

На пресс-конференции планируется ознакомить с результатами проведенной в Рижской думе юридической проверки и оценкой работы думы.

У Ушакова есть 30 дней, чтобы оспорить решение министра в административном суде, и если суд признает его правоту, то Ушаков останется мэром и получит компенсацию за вынужденный пропуск работы.

В связи вступлением распоряжения министра в силу Ушаков становится рядовым депутатом Рижской думы. Как ранее указал Ушаков, обязанности рижского градоначальника на время его отстранения может исполнять заместитель мэра Олег Буров.

Сам Ушаков в пятницу также созвал пресс-брифинг, на котором планирует озвучить свою позицию.

Напомним, МОСРР констатировало ряд возможных правонарушений в надзоре за Rīgas Satiksme и работе Рижской думы и запросило у Ушакова разъяснения до 28 марта. Глава ведомства Юрис Пуце не исключил, что Ушаков может быть отстранен от должности мэра.

Мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") считает, что отразил все претензии Пуце. Это следует из письма, направленного Ушаковым МОСРР.