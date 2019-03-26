﻿ "Все идут по списку!": стали известны номера партий на выборах в ЕП, Mixnews.lv

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На выборах в Европарламент под номером 1 стартует список Русского союза Латвии, в свою очередь, последний номер, 16-й, достался объединению "Новое Единство", свидетельствуют результаты сегодняшней лотереи списков.

В остальном номера распределились так:

Номер 2 - партия "Латышские националисты" ("Latviešu nacionālisti")

номер 3 – Латвийское объединение регионов ( Latvijas Reģionu apvienība)

номер 4 – Союз "зеленых" и крестьян

номер 5 - KPV LV

номер 6 – партия "Прогрессивные" ("Progresīvie")

номер 7 – "Новое Согласие" ("Jaunā Saskaņa")

Номер 8 – Новая консервативная партия (Jaunā konservatīvā partija)

Номер 9 – объединение "Для развития "/За! ("Attīstībai/Par!")

Номер 10 – "Согласие" ( "Saskaņa")

номер 11 – Национальное объединение ( nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK)

номер 12 – Партия действия (Rīcības partija)

номер 13 – объединение "Atmoda"

номер 14 – Партия центра ( "Centra partija")

номер 15 – Латвийская социал-демократическая рабочая партия (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija)

Выборы в Европарламент состоятся в конце мая.