﻿ "Все идут по списку!": стали известны номера партий на выборах в ЕП, Mixnews.lv

"Все идут по списку!": стали известны номера партий на выборах в ЕП (8)
На выборах в Европарламент под номером 1 стартует список Русского союза Латвии, в свою очередь, последний номер, 16-й, достался объединению "Новое Единство", свидетельствуют результаты сегодняшней лотереи списков.
В остальном номера распределились так:
Номер 2 - партия "Латышские националисты" ("Latviešu nacionālisti")
номер 3 – Латвийское объединение регионов ( Latvijas Reģionu apvienība)
номер 4 – Союз "зеленых" и крестьян
номер 5 - KPV LV
номер 6 – партия "Прогрессивные" ("Progresīvie")
номер 7 – "Новое Согласие" ("Jaunā Saskaņa")
Номер 8 – Новая консервативная партия (Jaunā konservatīvā partija)
Номер 9 – объединение "Для развития "/За! ("Attīstībai/Par!")
Номер 10 – "Согласие" ( "Saskaņa")
номер 11 – Национальное объединение ( nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK)
номер 12 – Партия действия (Rīcības partija)
номер 13 – объединение "Atmoda"
номер 14 – Партия центра ( "Centra partija")
номер 15 – Латвийская социал-демократическая рабочая партия (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija)
Выборы в Европарламент состоятся в конце мая.
После заявлений Ушакова, про его уход в Европарламент...лично для меня и моих близких. Тема выборов закрыта!!!