﻿ Шноре: в Кремле всем недовольны, как в детском саду, Mixnews.lv

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Официальная Москва, обвиняя Латвию в проявлениях неонацизма, противоречит самой себе. Об этом в своем Twitter заявил депутат Сейма от Нацобъединения Эдвин Шноре.

Так он прокомментировал реакцию российского посольства в Риге на законодательные поправки в Сейме, предусматривающие введение запрета на ношение на публичных мероприятиях формы СССР и нацистской Германии.

Автором поправок выступил именно Шноре.

"Российское посольство обвиняет Латвию в неонацизме за закон, который, среди прочего, запрещает нацистскую форму. В России логика детского сада: фашисты — все, кто с нами не дружит. Получается, почти все соседи России, за исключением, разве что, полуострова свободы — Северной Кореи", - написал депутат.

RU vēstniecība pārmet Latvijai neonacismu par likumu, kas cita starpā aizliegs nacistu formas. :) RU loģika kā bērnudārzā: fašisti ir visi, kas ar mums nedraudzējas. Sanāk daudz maz visi RU kaimiņi, izņemot varbūt vienīgi brīvības pussalu Ziemeļkoreju. https://t.co/Xm47MERqXX — Edvīns Šnore (@EdvinsSnore) 26 марта 2019 г.

19 марта Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам во вторник на заседании поддержала законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на ношение на публичных мероприятиях формы СССР и нацистской Германии.

"Люди должны понимать, что носить нацистскую или советскую форму и символику на публичных мероприятиях в нашей стране неприемлемо", - отметил глава комиссии, лидер партии KPV LV Артус Кайминьш.

На данную инициативу, а также на решение Генпрокуратуры Латвии закрыть уголовный процесс о возможной причастности латышского летчика Герберта Цукурса к уничтожению мирного населения отреагировало посольство России в Латвии.

"Судя по недавним законодательным инициативам латвийских парламентариев, в т.ч. о запрете ветеранам-победителям «коричневой чумы» носить советскую форму на публичных мероприятиях, и решению Генеральной прокуратуры ЛР оправдать «за недоказанностью вины» бывшего гауптштурмфюрера СС Г.Цукурса, неонацизм в Латвии дает по весне особенно много «новых ростков»!", - говорится в сообщении посольства на официальной странице в Facebook.

14 февраля стало известно, что Генпрокуратура приняла решение закрыть начатый еще в 2006 году уголовный процесс о возможной причастности Цукурса к уничтожению мирного населения. Латвийская сторона не выявила состава преступления.

Фото: Flickr/Sergey Belogrud