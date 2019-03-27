﻿ Стиляга! Парадниекс во время заседания в Сейме выбирал себе пиджак, Mixnews.lv

Политика |

Журналист Латвийского радио Зане Маче опубликовала в Twitter фотографию, на которой запечатлен член Нацобъединения, советник премьер-министра по вопросам демографической политики Имант Парадниекс, который во время заседания Комиссии Сейма по бюджету и финансам рассматривает интернет-страницу с мужской одеждой.

"Что нового в мире мужской моды?", - подписала фотографию Маче.

Budžeta komisija. Kas šodien vīriešu modē jauns? pic.twitter.com/AlY6HepuCC — Zane Mače (@mmzane) 27 марта 2019 г.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию.

"Возможно, это сайт знакомств..."

"Имант, не бери тот, что справа!"

"Однако как важно выражение лица. Этот господин работает", - пишут пользователи.

Отметим, фотографией на своей странице в Facebook поделился также исключенный из партии KPV LV депутат Сейма Алдис Гобземс.

"Коалиция отвергла все предложения по поддержке детей, многодетных семей и демографии. Советник премьера по вопросам демографии Парадниекс изучал новинки мужской моды и не сказал ни слова о поддержке детей и демографии, так как коалиция голосовала против детей и за премии себе самим", - написал Гобземс.

Добавим, это не единственный курьез, произошедший сегодня на заседании бюджетно-финансовой комиссии. Депутатам пришлось ненадолго прервать собрание, так как из колонок начали звучать разговоры коллег из другого кабинета.

16 марта Парадниекс вопреки призывам премьера к желающим почтить память павших легионеров, сделать это не у памятника Свободы, а в Лестене, отправился к символу независимости Латвии.