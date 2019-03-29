﻿ Избран второй вице-мэр Риги, Mixnews.lv

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Сегодня на внеочередном заседании Рижской думы вторым вице-мэром столицы избран депутат Вадим Баранник ("Согласие").

32 из 47 участвовавших в голосовании депутатов думы проголосовали за утверждение Баранника вице-мэром, 15 - против, один голос оказался недействительным.

Баранник был единственным претендентом на эту должность, его кандидатуру выдвинул мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие").

Таким образом, теперь в Риге два вице-мэра - Баранник и Олег Буров ("Честь служить Риге!").

Как пояснил Ушаков, еще одна должность вице-мэра необходима, чтобы улучшить организацию работы самоуправления до и после выборов в Европарламент.

К новому вице-мэру от Ушакова перейдут права держателя капитала ряда муниципальных предприятий.

Решение предусматривает передать заместителю мэра ответственность за несколько обществ капитала - Rīgas satiksme, Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas Centrāltirgus, Rīgas veselības centrs, Рижский зоопарк, 1-я Рижская больница, Рижский роддом, 2-я Рижская больница.

Тем временем в ведении вице-мэра Олега Бурова останутся предприятия Rīgas ūdens, Rīgas meži, Rīgas nami, Rīgas pilsētbūvnieks, Rīgas service, Getliņi Eko и Rīgas siltums.

Баранник является дупутатом Рижской думы с 2009 года и долгое время возглавлял комитет по делам сообщения и транспорта.

Депутаты задавали вопросы Барарннику дольше трех часов.

Фото: facebook.com/sdpsLV