﻿ Последний срок истек: в ведомстве Пуце рассказали о письме Ушакова, Mixnews.lv

Политика |

Письмо с объяснениями от мэра Риги Нила Ушакова в пятницу до 17 часов не было получено, информировала советница министра охраны среды и регионального развития (МОСРР) Агнесе Варпиня.

Она пояснила, что в связи с этим невозможно более подробно комментировать дальнейшие действия министра или срок, до которого будут предоставлены официальные комментарии о запрошенной у мэра информации.

Как сообщалось, МОСРР констатировало ряд возможных правонарушений в надзоре за Rīgas satiksme и работе Рижской думы и запросило у Ушакова до 28 марта дать разъяснения. Глава МОСРР Юрис Пуце не исключил, что Ушаков может быть отстранен от должности мэра.

Мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") считает, что отразил все претензнии министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце. Это следует из письма, направленного Ушаковым Министерству охраны среды и регионального развития (МОСРР).

Состоящее из 30 страниц с юридическим обоснованием письмо было отправлено МОСРР по почте 28 марта.

В распространенном заявлении для прессы Ушаков выражает сомнения в правомочности действий Пуце и указывает на ошибочную, на его взгляд, трактовку нормативных актов.

Сегодня на пресс-конференции мэр Риги Нил Ушаков подтвердил, что представил Министерству охраны среды и регионального развития (МОСРР) запрошенные разъяснения о том, как осуществлялся надзор за деятельностью муниципального предприятия Rīgas Satiksme.

"Само письмо, которое было активно разрекламированного и послано в Рижскую думу, вызывает удивление, как с точки зрения качества письма, так и с точки зрения очень высокой степени политизированности содержания. В нем задаются вопросы связанные с предыдущим созывом и, например, вопросы о ночных заседаниях думы. Хотя одно из сорванных заседаний было связано именно с депутатом Пуце. А сейчас Пуце, как министр, в течение одного дня высылает письмо руководителю Рижской думы с попыткой найти формальные нарушения в процедуре, чтобы отправить мэра в отставку. И в этот же день он принимает решение о создании совета по региональной реформе, куда включает главу Огрского самоуправления от нацблока, который сейчас находится под судом за уголовные преступления. Какая тут политическая справедливость? Если ты с "Согласием", то расстрел, а если нацблок, то медаль?", - сказал Ушаков.

Он также отметил, что в случае своей отставки его обязанности временно будет исполнять вице-мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге!").

Фото: flickr.com/Госканцелярия