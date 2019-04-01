﻿ Министр пообещал не распускать всю Рижскую думу, Mixnews.lv

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В настоящий момент роспуск всей Рижской думы инициирован не будет, заявил в интервью Латвийскому радио министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

Чтобы распустить всю думу, в ее работе должны быть повторные нарушения закона. Отдельные нарушения закона в работе думы констатированы, но их нельзя расценивать как повторные, сказал министр.

Он добавил, что все еще ждет объяснений мэра Риги Нила Ушакова по констатированным Министерством охраны среды и регионального развития возможным нарушениям закона в надзоре за Rīgas satiksme и работе Рижской думы.

Министр заявил, что после анализа объяснений будет принято конкретное решение относительно Ушакова.

"Это вопрос нескольких дней. На этой неделе, наверное, справимся", - сказал Пуце.

Министр сказал, что его не удивляют публичные высказывания Ушакова о запросе министерства как политизированном и слабом. Пуце отрицал утверждения Ушакова о том, что констатированные министерством нарушения мелкие. Влияние этих нарушений составляет около 70 млн евро, сказал министр.

Пока что Ушаков публично оперирует "скорее политическими аргументами, не по существу", сказал министр.

Источник: nra.lv