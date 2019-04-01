﻿ В Латвии граждане Украины проголосовали за Зеленского, Mixnews.lv

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Проживающие в Латвии граждане Украины на президентских выборах больше всего голосов отдали Владимиру Зеленскому, пишет Rus.lsm.lv.

Из 732 проголосовавших 43,44% отдали предпочтение Зеленскому. В Эстонии больше всего голосов получил Юрий Бойко, а в Литве — действующий президент Петро Порошенко, свидетельствует информация Центризбиркома Украины. На 1 января 2019 года, по данным УДГМ, в Регистре жителей Латвии значились 8188 граждан Украины всех возрастов, включая и несовершеннолетних.

На территории Украины также лидирует Зеленский, набирающий 30,39%. Вторым идет Порошенко — 16,34%. Тройку замыкает Юлия Тимошенко — 13,10%. Зеленский идет первым в большинстве областей, включая Одесскую, Днепропетровскую, Киевскую и сам Киев. Жители Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей отдают предпочтение Порошенко. А в Донецкой и Луганской областях лидирует Бойко.

На данный момент обработано 63% протоколов. Явка составила 63,45%. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, то состоится второй тур, который намечен на 21 апреля. В него пройдут кандидаты, занявшие первое и второе место.