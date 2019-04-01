﻿ Большая чистка: в Риге может остаться всего два игорных зала, Mixnews.lv

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В результате реализации плана ликвидации игорных залов в Риге продолжат действовать всего два игорных зала, открытых в четырех- и пятизвездочных гостиницах, свидетельствует информация Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми.

Руководство Рижской думы сегодня проинформировало о дальнейших действиях в связи с намерением ликвидировать в городе игорные заведения.

Как сообщил председатель думского комитета по городскому развитию Алексей Росликов, сейчас в Риге 32 четырехзвездочных и восемь пятизвездочных гостиницы. Вряд ли в каждой из них будет открыт новый игорный зал, ведь для его оборудования требуются большие помещения, отметил он.

В Риге действуют также четыре казино, для открытия которых разрешение самоуправления не требуется.

Председатель Рижской думы Нил Ушаков сказал журналистам, что думский комитет по безопасности, порядку и предотвращению коррупции может начать рассматривать первые решения о ликвидации игорных залов уже в мае.

По последним данным, сейчас в Риге действуют 163 игорных зала, больше всего их в Пурвциемсе и Кенгарагсе.

Главным козырем самоуправления в борьбе с предпринимателями, действующими в сфере игорного бизнеса, будет территориальная планировка Риги до 2030 года, которую планируется утвердить летом этого года. Она предусматривает ликвидацию в городе уже имеющихся игорных заведений и запрет на открытие новых.

В ближайший месяц планируется провести опрос рижан, чтобы выяснить их отношение к игорным заведениям.

Председатель комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции Дайнис Турлайс сообщил, что предыдущие опросы выявили почти стопроцентное отрицательное отношение рижан к азартным играм.

Как сообщалось, 27 марта Рижская дума единогласно концептуально поддержала закрытие всех игорных залов на территории столицы, за исключением находящихся в четырех- и пятизвездочных гостиницах.

Источник: nra.lv

Фото: Flickr/camknows