﻿ Депутаты о будущем памятника Освободителям: снести, переименовать, оставить в покое!, Mixnews.lv

Политика |

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям сегодня приступила к рассматрению инициативы о демонтаже памятника Освободителям Риги, которая ранее собрала на портале Manabalss.lv более 10 000 подписей. В ходе дискуссии прозвучали различные мнения о том, как следует распорядиться с монументом в Пардаугаве.

Депутат Артус Каиминьш отметил, что снос памятника расколет общество, такие действия, по его словам, угрожают национальной безопасности Латвии. Кайминьш призвал действовать мудро и в качестве альтернативы предложил переименовать памятник в Мемориал памяти советской оккупации.

Депутат от "Для развития/За!" Андрис Скриде согласился с тем, что памятник не нужно сносить. Он предложил не только переименовать монумент, но и устроить в подземных помещениях интерактивный музей оккупации.

Депутат от нацблока Райвис Дзинтарс напомнил, что народная инициатива подразумевает снос памятника, и, по словам Дзинтарса, следует обсуждать именно этот вопрос. Альтернативные варианты можно будет рассмотреть, если большинство не согласится с демонтажем, указал Дзинтарс.

В свою очередь представитель "Согласия" Артур Рубикс напомнил, что памятник защищен международным договором.

Как уже сообщалось, на портале общественных инициатив Manabalss.lv ране было собрано более 10 000 подписей за демонтаж памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Сбор подписей был начат в 2017 году Угисом Полисом, который указывает, что памятник был открыт в 1985 году, в период советской оккупации Латвии.

Отметим, несмотря на собранные подписи, Министерство иностранных дел Латвии ранее скептически прокомментировало идею демонтажа.

Между тем, на прошлой неделе под инициативой лидера Русского союза Латвии Татьяны Жданок в защиту памятников борцам с нацизмом на портале Manabass.lv подписались более 17 000 жителей.