﻿ Рейтинги партий: популярность нацблока упала до восьмилетнего минимума, Mixnews.lv

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Если бы выборы в Сейм состоялись в марте, то Национальное объединение VL-TB/LNNK поддержали бы только 5% избирателей. Это самый низкий рейтинг партии с 2011 года, сообщила программа Латвийского телевидения "Панорама", ссылаясь на новые данные центра социологических исследований SKDS.

Еще в феврале этого года VL-TB/LNNK поддерживали 6,3% опрошенных, что на 1,3 процентных пункта больше, чем в марте.

Руководитель SKDS, социолог Арнис Кактиньш сказал, что нет никаких очевидных причин для снижения рейтингов нацблока. По его мнению, в целом о рейтингах VL-TB/LNNK пока еще рано судить. Это скорее совпадение, нежели тенденция, и ясность могут внести следующие пару месяцев, прогнозирует Кактиньш.

По сравнению с предыдущим месяцем, в марте наибольший рост популярности был у Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) - в феврале поддержку этой политической силе оказали 5,9% жителей, а в марте уже 7,6%. За месяц эта партия поднялась с шестого места на третье.

В свою очередь наибольшее падение рейтингов в марте пережила партия "Новое Единство" (НЕ), которая опустилась с третьего на пятое место - в марте поддержку партии оказывали 5,3% избирателей, а в феврале 6,5%.

Последнее место среди партий, прошедших в Сейм, продолжает занимать KPV LV, у который в марте немного выросло число сторонников - если в феврале их поддерживали 3,5% избирателей, то в марте 4,1%.

Немного снизился в марте рейтинг "Согласия", за которое готовы были бы голосовать 17,7% граждан, что на 1,3 процентных пункта меньше, чем в феврале, когда партию поддерживали 19% избирателей.

Также Новая консервативная партия (JKP) пережила падение популярности - если в феврале ее поддерживали 9,5% избирателейЮ, то в марте - 8%.

В свою очередь движение "Для развития/За" в марте количество поддерживающих составляло 6,2% избирателей, что на 0,3 процентных пункта больше, чем в феврале - 5,9%.

Latvijas Televīzijas rīcībā ir jaunākie partiju reitingi. Tie rāda, ka @VL_TBLNNK popularitāte noslīdējusi līdz gada laikā zemākajai atzīmei – pieciem procentiem. Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, lielākais popularitātes kāpums bijis @ZZS_. https://t.co/cIv3jmTISW pic.twitter.com/ePc9TppbRl — LTV Panorama (@ltvpanorama) April 2, 2019

Из партий не прошедших на последних выборах в парламент, наибольшей популярностью пользуется Латвийское объединение регионов (LRA) - ее в марте поддерживало 2,9% избирателей, а в феврале - 2,4%.

За "прогрессивных" проголосовали бы в марте 2,3% избирателей, это - 0,4 процентных пункта.

За партию "Русский союз Латвии" отдали бы свои голоса 1,6%, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем в феврале.

Опрос проводился во всех регионах Латвии, интервью было взято у 873 граждан Латвии по месту их жительства.

Фото: flickr.com/saeima