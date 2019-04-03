﻿ Левитс новый президент? Правящие делают выбор в пользу единого кандидата, Mixnews.lv

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Большинство правящей коалиции может поддержать кандидатуру судьи Суда ЕС, автора преамбулы Конституции Латвии Эгила Левитса на должность президента Латвии.

Поддержку его кандидатурe ранее уже выразили национальное объединение VL-TB/LNNK и Новая консервативная партия.

Объединение партий "Для развития/За!" на сегодняшнем собрании представителей решило поддержать кандидатуру Левитса, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства ЛETA информация.

"Новое Единство" не будет выдвигать своего кандидата в президенты и попытается в течение следующей недели добиться в коалиции соглашения об одном кандидате, сказал агентству ЛETA один из его лидеров Арвил Ашераденс.

"Новое Единство" планирует встретиться с Левитсом, после чего сформулирует свою позицию в отношении его кандидатуры на пост президента, добавил он.

Парламентская фракция KPV LV еще обсудит свою позицию, сообщил агентству ЛETA лидер партии Артусс Кайминьш. У фракции с Левитсом был "очень приятный разговор", отметил он. Решение фракция планирует принять до 15 апреля.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил, что коалиционные партии надеются до 15 апреля договориться об общем кандидате на пост президента Латвии.

Ранее Кариньш сказал, что партия предложит рассмотреть кандидатуру судьи Суда ЕС Эгила Левитса на пост президента Латвии. "Мы можем найти президента, которым все могли бы гордиться, который свободно ориентируется в международной среде", - сказал он.

Напомним, нынешний глава государства Раймонд Вейонис вступил в должность президента Латвии в июле 2015 года, срок его полномочий истекает в 2020 году.

Сейчас он проводит встречи с представителями партий, чтобы заручиться их поддержкой на переизбрание на посту президента. Однако пока ему свою поддержку подтверждает Союз "зеленых" и крестьян.

Напомним, Эгил Левитс является автором преамбулы к Конституции Латвии, в которой внесена формулировка, что целью государства является "сохранение латышского языка, латышской нации и культуры". По словам самого Левитса эта формулировка была взята из эстонской конституции.

В ней буквально сказано следующее: "Сверхцель эстонского народа - обеспечить существование в веках эстонской нации, эстонского языка и эстонской культуры сквозь века". Глава комиссии отметил, что на его взгляд, главной повседневной целью каждого государства является стимулирование благосостояния каждого человека и всего народа в целом. Однако, латвийское государство существует для поддержки государственного языка и культуры.

"Это специфическая цель, присущая только Латвии. Это нужно отметить в тексте и этого никому не нужно бояться. Я думаю, что ни один человек, который считает себя азербайджанцем или русским, не должен бояться того, что здесь один государственный язык - латышский, что финансируется культура и поддерживается государственный язык", - выразил свое мнение автор проекта Преамбулы.

Левитс добавил, что, в отличие от Западной Европы, в Латвии государство финансирует и национальные меньшинства: "Это очень важно, поскольку Латвия очень либеральна". Он также отметил, что первым и главнейшим признаком латвийского государства является демократия, которая не может быть принесена в жертву ради достижения других целей.