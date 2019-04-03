﻿ Из зала Сейма пропал "картонный Юрашс", Стрике грозилась вызвать полицию, Mixnews.lv

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Сегодня во время рассмотрения в Сейме госбюджета из зала заседаний пропал "картонный Юрашс" — картонная фотография депутата от Новой консервативной партии (НКП) Юриса Юрашса в полный рост.

После перерыва в заседании на трибуну вышла депутат НКП Юта Стрике и завила, что "картонный Юрашс" пропал. Она пригрозила написать заявление в полицию, если картонная фотография коллеги не вернется на свое место.

"Если это сделал кто-то из депутатов оппозиции, то хочу вас проинформировать, что в Уголовном законе есть статья о краже. Это вещественная ценность, у нас есть чек," — заявила Стрике.

После этого картонный депутат нашелся в гостевом секторе зала и вернулся на свое место.

"Картонный Юрашс" появился в Сейме после того, как работа депутата Юрашса в парламенте была ограничена в связи с тем, что его выдали прокуратуре для уголовного преследования по делу о разглашении государственной тайны. По словам депутата НКП Кришьяниса Фелдманиса, "картонный Юрашс" это символический жест, который показывает, что партия все еще является крепкой и сплоченной командой.

Фото: Flickr/Saeima