﻿ Из зала Сейма пропал "картонный Юрашс", Стрике грозилась вызвать полицию, Mixnews.lv

Из зала Сейма пропал "картонный Юрашс", Стрике грозилась вызвать полицию (6)

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Политика | 3 апреля 2019 года, 15:37

Сегодня во время рассмотрения в Сейме госбюджета из зала заседаний пропал "картонный Юрашс" — картонная фотография депутата от Новой консервативной партии (НКП) Юриса Юрашса в полный рост.

После перерыва в заседании на трибуну вышла депутат НКП Юта Стрике и завила, что "картонный Юрашс" пропал. Она пригрозила написать заявление в полицию, если картонная фотография коллеги не вернется на свое место.

"Если это сделал кто-то из депутатов оппозиции, то хочу вас проинформировать, что в Уголовном законе есть статья о краже. Это вещественная ценность, у нас есть чек," — заявила Стрике.

После этого картонный депутат нашелся в гостевом секторе зала и вернулся на свое место.

"Картонный Юрашс" появился в Сейме после того, как работа депутата Юрашса в парламенте была ограничена в связи с тем, что его выдали прокуратуре для уголовного преследования по делу о разглашении государственной тайны. По словам депутата НКП Кришьяниса Фелдманиса, "картонный Юрашс" это символический жест, который показывает, что партия все еще является крепкой и сплоченной командой.

Фото: Flickr/Saeima

Комментарии 6
ВВС37 минут назад
Да ои все картонные с бумажными мозгами! Ноу комментс...
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нина42 минуты назад
юта как была дурой,так и осталась,позорище наши депутаты,чем они занимаются,дебилы !!!
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yes46 минут назад
да все они там картонные, что они есть что нет, только зарплаты получают с наших налогов
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