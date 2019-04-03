﻿ У Иесалниекса свой рейтинг партий: нацблок в лидерах!, Mixnews.lv

У Иесалниекса свой рейтинг партий: нацблок в лидерах! (7)

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Политика | 3 апреля 2019 года, 16:57

Нацобъединение является одной из популярнейших в Латвии политических партий. Об этом в своем Twitter заявил член правления нацблока, парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс.

"Недавние выборы в Сейм показали, что рейтинги Factum являются наиболее точными. В марте Нацобъединение было второй популярнейшей партией после кремлевского "Согласия"", - написал Иесалниекс, опубликовав соответствующий график.

При этом, как ранее сообщило Латвийское телевидение со ссылкой на данные социологического агентства SKDS, в марте за нацблок готовы были проголосовать лишь 5% избирателей. Это самый низкий рейтинг партии с 2011 года.

Некоторые комментаторы под публикацией Иесалниекса поспешили раскритиковать представляемую им партию.

"Не знаю, не знаю. Не знакома ни с одним человеком, который проголосовал бы за нацблок", - пишет одна из пользователей.

"Больше не являетесь, разрушители Латвии", - пишет другой.

В результате прошедших в октябре 2018 года выборов в Сейм за нацблок проголосовали 11% избирателей, партия получила 13 мест в парламенте.

Комментарии 7
ВВС1 час назад
"Нацики"..? Популарнейшие..? - Вар бут.., вар бут... - Только по посыланию по извесному адресу с трёх букв и вдогонку с соответствующими пожеланиями...
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А1 час назад
Справка от врача, у него есть?
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Адельфина1 час назад
Постоянно этот х%р гамбургский стоит, уткнувшись в телефон своим утиным шнобелем.
Оттуда, небось, и берет "большие мысли".
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