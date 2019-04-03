﻿ У Иесалниекса свой рейтинг партий: нацблок в лидерах!, Mixnews.lv

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Нацобъединение является одной из популярнейших в Латвии политических партий. Об этом в своем Twitter заявил член правления нацблока, парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс.

"Недавние выборы в Сейм показали, что рейтинги Factum являются наиболее точными. В марте Нацобъединение было второй популярнейшей партией после кремлевского "Согласия"", - написал Иесалниекс, опубликовав соответствующий график.

Pērnās Saeimas vēlēšanas parādīja, ka Factum @Interactive_LV reitingi ir visprecīzākie. Martā Nacionālā apvienība @VL_TBLNNK bija otra populārākā partija aiz Kremļa Saskaņas: https://t.co/jTTFvGKIoK — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 3 апреля 2019 г.

При этом, как ранее сообщило Латвийское телевидение со ссылкой на данные социологического агентства SKDS, в марте за нацблок готовы были проголосовать лишь 5% избирателей. Это самый низкий рейтинг партии с 2011 года.

Некоторые комментаторы под публикацией Иесалниекса поспешили раскритиковать представляемую им партию.

"Не знаю, не знаю. Не знакома ни с одним человеком, который проголосовал бы за нацблок", - пишет одна из пользователей.

"Больше не являетесь, разрушители Латвии", - пишет другой.

В результате прошедших в октябре 2018 года выборов в Сейм за нацблок проголосовали 11% избирателей, партия получила 13 мест в парламенте.