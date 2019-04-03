﻿ Госполиция начала проверку в отношении жены премьер-министра Кариньша, Mixnews.lv

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Госполиция начала проверку в отношении супруги премьер-министра Кришьяниса Кариньша Анды Карини, отреагировав на заявление оппозиционного депутата Алдиса Гобземса, который попросил правоохранителей проверить одну из сделок Карини с недвижимостью.

В заявлении Гобземса говорится о возможной легализации преступно нажитых средств, а также уклонении от налогов в рамках сделки с недвижимостью на улице Сколас, 2 в Риге (бывший кинотеатр Pioneris)

В Госполиции подтвердили, что начата соответствующая проверка.

Между тем, сам Кариньш все обвинения отрицает. Как сообщает LETA, на своей странице в Facebook он опубликовал пост, в котором отметил, что раньше ему принадлежала недвижимость на Сколас, 2, которым управляла его жена. Спустя какое-то время было решено, что недвижимость будет полностью переписана на супругу, указал Кариньш.

"В 2014 году к моей жене обратился покупатель, который предложил приобрести эту недвижимость. Они договорились, что эта собственность будет инвестирована в капитал вновь созданного предприятия, а акции компании будут проданы. Моя супруга продала свою часть акций, заплатив все налоги. Сделка длилась несколько месяцев. Хочу заверить, что в рамках этой сделки моя жена не использовала никакие офшорные компании", - заявил Кариньш.

Гобземс же в своем заявлении отмечает, что в рамках сделки Анда Кариня, возможно, использовала один из офшоров на Кипре.