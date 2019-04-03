﻿ Пуце vs Ушаков: к концу недели будет принято решение, Mixnews.lv

Пуце vs Ушаков: к концу недели будет принято решение (6)
Политика | 3 апреля 2019 года, 20:43
Юристы Министерства охраны среды и регионального развития на этой неделе закончат оценку ответов председателя Рижской думы Нила Ушакова на вопросы о работе самоуправления и транспортного предприятия Rīgas satiksme (РС), сообщил министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.
Министерство получило ответы Ушакова в понедельник. После того, как юристы завершат их оценку, министр примет решение о дальнейших действиях относительно Ушакова.
Как сообщалось, МОСРР констатировало ряд возможных нарушений закона в надзоре над РС и в работе Рижской думы, по которым Ушаков должен был дать объяснения до 28 марта.
Ушаков считает подготовленный Пуце запрос юридически слабым и политизированным.
С одной стороны еще звучат лозунги "Нил, не отдадим нацикам Ригу!"
А с другой стороны уже раздается " Проголосуем за Нила в Европарламент!"
Так как избирателю быть?
Когнитивный диссонанс!